Кальяни більш небезпечні за сигарети, не є безпечною альтернативою сигаретам і завдає суттєвої шкоди здоров’ю курців, у тому числі пасивних. \r\nПро це заявила в.о. глави МОЗ України Уляна Супрун.\r\n"Досі доволі поширений міф про те, що тютюновий дим проходить через воду і тому стає безпечнішим. Кальян часто пропонують як менш шкідливу альтернативу цигаркам, але це не так", - зазначила в.о. глави МОЗ. \r\nЗа даними Супрун, година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет: під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, в той час як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74.1 л диму. \r\n"Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок. Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол", - зазначає Супрун.\r\nТакож внаслідок спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню, і люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє гіпоксію.\r\nОкрім того дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.\r\n"Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до гострої артеріальної жорсткості. Куріння кальяну також викликає залежність, адже у суміші присутній той же нікотин, як і в сигаретах", - підкреслила Супрун. \r\nТакож куріння кальянів становить іншу небезпеку - передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції, попередила очільниця МОЗ. \r\n\r\nНагадаємо, раніше Супрун розвінчала міф про користь кисню.