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02 червня 2019, неділя, 14:50 15
Суспільство 2019-06-02T16:30:02+03:00
Українські Новини
Небезпечніший за сигарети: Супрун попередила українців про шкоду кальяну

Небезпечніший за сигарети: Супрун попередила українців про шкоду кальяну

Кальян. Фото: pixabay
Кальян. Фото: pixabay

Кальяни більш небезпечні за сигарети, не є безпечною альтернативою сигаретам і завдає суттєвої шкоди здоров’ю курців, у тому числі пасивних. 

Про це заявила в.о. глави МОЗ України Уляна Супрун.

"Досі доволі поширений міф про те, що тютюновий дим проходить через воду і тому стає безпечнішим. Кальян часто пропонують як менш шкідливу альтернативу цигаркам, але це не так", - зазначила в.о. глави МОЗ. 

За даними Супрун, година паління кальяну завдає шкоди організму, як 100 викурених сигарет: під час куріння однієї сигарети курець вдихає 0,6 л диму, в той час як курець кальяну за один сеанс куріння кальяну вдихає 74.1 л диму. 

"Дим кальяну містить канцерогенні речовини, важкі метали, чадний газ та інші небезпечні сполуки, які в тому числі притаманні диму цигарок. Це нітрозаміни, поліциклічні ароматичні вуглеводні (ПАВ), формальдегід і бензол", - зазначає Супрун.

Також внаслідок спалювання вугілля виділяється оксид вуглеводню, і люди, які вживають кальян протягом півгодини, отримують велику дозу чадного газу, який спричиняє гіпоксію.

Окрім того дим кальянів містить токсичні речовини, які також можуть спричиняти рак легень та інші види раку, серцево-судинні та респіраторні захворювання.

"Куріння кальяну підвищує частоту серцебиття, середній артеріальний тиск та індекс збільшення аорти. Це призводить до гострої артеріальної жорсткості. Куріння кальяну також викликає залежність, адже у суміші присутній той же нікотин, як і в сигаретах", - підкреслила Супрун. 

Також куріння кальянів становить іншу небезпеку - передаючи трубку між різними людьми, можна підчепити туберкульоз, гепатит А, грип, герпес та інші інфекції, попередила очільниця МОЗ. 

Нагадаємо, раніше Супрун розвінчала міф про користь кисню.

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