Чоловік загинув у результаті падіння з повітряної кулі у Львівській області

47-річний чоловік загинув 1 червня близько 21:00 в результаті падіння з власного повітряної кулі біля села Репехов (Жидачівський район, Львівська область). Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Львівській області, передають Українські Новини.\r\nЧоловік помер на місці пригоди від отриманих травм.\r\nТіло направлено на судово-медичну експертизу.\r\nВирішується питання про порушення кримінальної виробництва.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, два шахтарі загинули внаслідок аварії на шахті "Лісова" у Львівській області.