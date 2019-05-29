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29 мая 2019, среда, 10:37 1355
Происшествия 2019-05-29T23:15:08+03:00
Українські Новини
Два шахтера погибли из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области

Два шахтера погибли из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области

2 шахтера погибли 29 мая из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель государственного предприятия "Львовуголь".

Обвал пород произошел на 181-м бортовом штреке пласта "Сокальский" в районе соединения с лавой N181.

В этот момент в шахте находились 69 шахтеров.

Под обвалом оказались два шахтера – 21-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлык.

Во время спасательной операции обоих освободили из под завалов без признаков жизни.

Главное управление Гоструда во Львовской области создало комиссию для расследования инцидента.

Как сообщали Українські Новини, 32-летний шахтер погиб 21 апреля в шахте "Степовая" (Сокальский район, Львовская область).

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