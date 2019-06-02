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02 червня 2019, неділя, 12:50 28
Силові структури 2019-06-02T14:45:02+03:00
Українські Новини
У Запоріжжі дитина дві доби провела у квартирі з мертвими батьками

У Запоріжжі дитина дві доби провела у квартирі з мертвими батьками

У Запоріжжі дитина дві доби провела в квартирі з мертвими батьками.

Про це повідомляє заступник голови Національної поліції В'ячеслав Аброськін, передають Українські Новини.

"31 травня в Запоріжжі у власній квартирі знайдена вбита 26-річна жінка, а також повішений на дверях її співмешканець 1983 (року народження). Але страшне інше - у квартирі був знайдений живим хлопчик, 2016 року, який дві доби знаходився в приміщенні з мертвими батьками", - повідомив він.

"Про що могла думати доросла людина, яка вбила матір дитини, а потім наклала на себе руки і залишила свою дитину одну серед мертвих?" - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, поліцейські, які стріляли у 5-річну дитини 31 травня в Переяслав-Хмельницькому, затримано.

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