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02 червня 2019, неділя, 12:20 4
Зовнішня політика 2019-06-02T12:26:36+03:00
Українські Новини
Міністр закордонних справ Франції Ле Дріан відвідав Чорнобиль

Міністр закордонних справ Франції Ле Дріан відвідав Чорнобиль

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в межах свого візиту до України 1 червня відвідав Чорнобиль.

Про це заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, передають Українські Новини.

"Міністр Жан-Ів Ле Дріан відвідав Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва арки, яка накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії GroupeBouygues і VINCI", - повідомила Дюмон.

Також під час візиту голова МЗС Франції зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

"Вони обговорили детальний обмін думками щодо Донбасу і посилення двостороннього співробітництва, зокрема в сфері економіки і промислового виробництва, за два тижні до візиту до Парижа", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Франції Еммануель Макрон запросив Президента Володимира Зеленського відвідати Францію.

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