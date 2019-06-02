Міністр закордонних справ Франції Ле Дріан відвідав Чорнобиль

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в межах свого візиту до України 1 червня відвідав Чорнобиль.

Про це заявила посол Франції в Україні Ізабель Дюмон, передають Українські Новини.

"Міністр Жан-Ів Ле Дріан відвідав Чорнобиль, аби констатувати завершення будівництва арки, яка накриває зруйнований реактор завдяки унікальним рішенням французької інженерії GroupeBouygues і VINCI", - повідомила Дюмон.

Також під час візиту голова МЗС Франції зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським.

"Вони обговорили детальний обмін думками щодо Донбасу і посилення двостороннього співробітництва, зокрема в сфері економіки і промислового виробництва, за два тижні до візиту до Парижа", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Франції Еммануель Макрон запросив Президента Володимира Зеленського відвідати Францію.