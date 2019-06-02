"Привласнили" 0,2 млрд гривень: "Уманьавтодор" потрапив у гучний скандал

Прокуратура Запорізької області 30 травня ініціювала розслідування за фактом невиконання компанією "Уманьавтодор" (Черкаська область) судового рішення про повернення державі 188 млн гривень авансів і пені за будівництво автомагістралі з мостами через Дніпро в Запоріжжі.

Про це йдеться в повідомленні облпрокуратури, передають Українські Новини.

За даними відомства, ще в лютому 2018 року набуло чинності рішення суду про стягнення з "Уманьавтодору" 171 млн гривень авансів і 17 млн ​​гривень пені.

Прокуратура стверджує, що посадові особи компанії приховали відомості про місцезнаходження забезпеченого постановою суду у справі рухомого майна, а саме: 24 одиниць сільськогосподарської техніки та 9 транспортних засобів.

На сьогодні техніка і транспорт знаходяться в розшуку.

"Крім того, посадові особи товариства, будучи обізнаними про обов'язок зі сплати боргу на загальну суму понад 188 млн гривень, після відкриття виконавчого провадження не подали державному виконавцю декларацію про доходи та майно", - йдеться в повідомленні.

Розслідування розпочато за ознаками ч. 2 ст. 382 (умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набули чинності, або перешкоджання їх виконанню, вчинене службовою особою, яка обіймає відповідальну чи особливо відповідальну посаду, або якщо вони завдали істотної шкоди державним чи громадським інтересам) Кримінального кодексу.

Проведення досудового розслідування доручено поліції у Вінницькій області.

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12 вересня правоохоронці затримали директора Волинського облавтодору за підозрою в отриманні хабара в розмірі 300 тис. гривень.