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02 червня 2019, неділя, 10:15 22
Силові структури 2019-06-02T12:00:02+03:00
Українські Новини
Поліцейські, які поранили в голову дитину під Києвом, затримані

Поліцейські, які поранили в голову дитину під Києвом, затримані

Стрілянина. Фото: giphy.com
Стрілянина. Фото: giphy.com

Двоє підозрюваних у важкому пораненні 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому були затримані поліцією в порядку статті 208 КПК.

Про це повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв на своїй сторінці в Facebook.

Він також додав, що поліцейські під час скоєння злочину перебували поза службою, без табельної зброї, в стані алкогольного сп'яніння.

"Зараз вони перебувають у відділенні поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії. Надалі всі зібрані докази і свідчення будуть передані за підслідністю в ДБР", - повідомив Князєв.

За його словами, поранену дитину транспортували на лікування в Київ.

"Зараз дитину вдалося транспортувати до Києва, де за його життя борються найкращі лікарі держави", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує кримінальну виробництво за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень працівниками Переяслав-Хмельницького ВП ГУ ПП в Київській області 5-річному хлопчику.

31 травня близько 16 години четверо неповнолітніх дітей гуляли поруч з місцем свого проживання. Під час відпочинку 5-річний хлопчик з необережності послизнувся і впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови. Пізніше встановили наявність у дитини проникаючих вогнепальних ушкоджень голови. А в ході додаткового огляду місця події знайшли гільзи від патронів Флобера. У лікарні у дитини виявлено кульове поранення, що спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку.

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