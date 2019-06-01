підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
01 червня 2019, субота, 23:51 15
Спорт 2019-06-01T23:55:51+03:00
Українські Новини
Через напівголу блондинку зупиняли фінал Ліги Чемпіонів

Через напівголу блондинку зупиняли фінал Ліги Чемпіонів

на футбольне поле вибігла напівоголена вболівальниця. Фото: twitter.com/Sport__WAGs
на футбольне поле вибігла напівоголена вболівальниця. Фото: twitter.com/Sport__WAGs

У суботу, 1 червня, під час першого тайму фінального матчу Ліги чемпіонів, який зараз проходить у Мадриді, на футбольне поле вибігла гола вболівальниця. У підсумку головному арбітру довелося зупинити поєдинок між англійськими Ліверпулем і Тоттенхем Хотспур.

Стюарди та служби правопорядку швидко впоралися із уболівальницею і вивели її з поля. Після невеликої паузи матч знову продовжили.

У мережі вже активно почали поширювати фото відчайдушної блондинки.

Нагадаємо, що "Челсі" розгромило "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео голів.

Більше новин про: Футбол Футбольні вболівальники

Архів
Новини
на футбольне поле вибігла напівоголена вболівальниця. Фото: twitter.com/Sport__WAGs
Через напівголу блондинку зупиняли фінал Ліги Чемпіонів 23:51
У Росії розсекретили текст пакту Молотова-Ріббентропа 23:12
МЗС України вимагає від країн-партнерів тиску на РФ для звільнення моряків 22:44
Кличко відкрив оновлену Алею художників, порівнявши її з Монмартром 22:06
В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун 21:34
більше новин
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах 10:07
Данилюк про запуск енергоринку: прем’єр запевнив, що тарифи не зростуть 16:55
Дочірнє підприємство китайської CNBM звернулося до президента Зеленського за захистом від рейдерства 11:18
Коломойський торпедує ринок електроенергії, - Корольчук 09:10
більше новин
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Вихованці Київської МАН отримали 13 нагород на міжнародних конкурсах в 2018/19 навчальному році 17:55
Газ подорожчав на 38 копійок від сьогодні 09:06 Документ
Випускники купаються у фонтанах. Фото:
Святкують останній дзвінок-2019: столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах 21:29
Трамп запросив Зеленського до США 11:18
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok