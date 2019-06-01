Через напівголу блондинку зупиняли фінал Ліги Чемпіонів

У суботу, 1 червня, під час першого тайму фінального матчу Ліги чемпіонів, який зараз проходить у Мадриді, на футбольне поле вибігла гола вболівальниця. У підсумку головному арбітру довелося зупинити поєдинок між англійськими Ліверпулем і Тоттенхем Хотспур.

Стюарди та служби правопорядку швидко впоралися із уболівальницею і вивели її з поля. Після невеликої паузи матч знову продовжили.

У мережі вже активно почали поширювати фото відчайдушної блондинки.

Нагадаємо, що "Челсі" розгромило "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео голів.