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30 мая 2019, четверг, 09:26 652
Спорт 2019-05-30T16:02:10+03:00
Українські Новини
"Челси" разгромило "Арсенал" в финале Лиги Европы: видео голов

"Челси" разгромило "Арсенал" в финале Лиги Европы: видео голов

Вчера, 29 мая, состоялся финал Лиги Европы 2018/19, в котором за победу сразились "Челси" и "Арсенал". "Челси" одержал победу над "Арсеналом". Об этом сообщает Футбол 24.

Так, сообщается, что первый тайм поединка завершился без голов, а вот во второй половине игры было забито сразу 5 мячей – смотрите видеообзор поединка.

Таким образом, матч завершился со счетом 4:1 в пользу "Челси".

Отмечается, что Маурицио Сарри выиграл первый трофей в карьере, а Унаи Эмери впервые проиграл в финале еврокубка. Голкипер Арсенала Петр Чех провел последний матч в карьере – легенда как "канониров", так и Челси установил интересный рекорд в своем прощальном поединке.

Это поражение оставило Арсенал без Лиги чемпионов на следующий сезон. "Канониры" не будут играть в самом престижном европейском клубном турнире третий год подряд.

Как сообщали Українські Новини, "Челси" разгромило "Динамо" в домашнем матче в Киеве со счетом 5:0.

Ранее "Динамо" разгромило "Олимпиакос" и вышло в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

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