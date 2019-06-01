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01 червня 2019, субота, 22:44 10
Зовнішня політика 2019-06-02T00:30:02+03:00
Українські Новини
МЗС України вимагає від країн-партнерів тиску на РФ для звільнення моряків

МЗС України вимагає від країн-партнерів тиску на РФ для звільнення моряків

Міністерство закордонних справ України звернулося до країнам-партнерам з вимогою тиснути на Росію для виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін.

"Сьогодні відправили звернення до всіх міністрів закордонних справ країн наших друзів та партнерів з проханням і вимогою тиснути на РФ для виконання рішення Міжнародного трибуналу в Гамбурзі. Повинні зробити все можливе політично і через національні морські адміністрації", - написав Він.

Як повідомляли Українські Новини, Міноборони засекретив наказ, хто і навіщо відправив українських моряків через Керченську протоку.

25 листопада російський прикордонний катер протаранив український буксир при переході групи кораблів українських ВМС з Чорного в Азовське море. У той же час російські військові відкрили вогонь на поразку з українським катерам. Так українські кораблі були захоплені російським спецназом. Всі захоплені біля Керченської протоки українські військові моряки заявили, що є військовополоненими.

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