В дитячі будинки перестануть приймати дітей з 2020 року, - Супрун

З 2020 року дітей з дитячих будинків будуть направляти в прийомні сім'ї. Фото: pixabay.com

З 2020 року дітей з дитячих будинків будуть направляти в прийомні сім'ї. Фото: pixabay.com

З 2020 року дітей з дитячих будинків будуть направляти в прийомні сім'ї.

Про це йдеться в повідомленні в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун в Facebook, передають Українські Новини.

У минулому році Міністерством охорони здоров'я було підготовлено проект постанови Кабміну "Про затвердження Положення про центри реабілітації та паліативної допомоги дітям".

Згідно з проектом, передбачена трансформація будинків дитини у центри медичної реабілітації та паліативної допомоги.

"До 2020 року будинку дитини будуть працювати у звичайному режимі. Паралельно буде проводитись необхідна підготовка, щоб усіх дітей, від яких відмовилися батьки, влаштувати у сім'ї. Також з 2020 року дітей не будуть приймати будинку дитини. Будуть створені всі умови, щоб ці діти могли повноцінно рости зі своїми рідними батьками. У винятковому випадку вони будуть жити в патронатної або прийомній сім'ї. До 2023 році на місці дитячих будинків будуть організовані паліативно-реабілітаційні центри. Кількість місць в центрах буде створено у відповідності з потребами суспільства", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні критично не вистачає реабілітаційних та паліативних центрів. З моменту направлення дитини в такий центр до початку лікування проходить близько року. Це сильно впливає на ефективність лікування і реабілітації дитини. У нових центрах можна буде отримати послуги з реабілітації або паліативної допомоги. Центр також може надавати послуги з респису - тимчасовому відпочинку батьків дитини з інвалідністю. Допомогу надаватимуть в обов'язковій присутності батьків або осіб, які їх замінюють. На інтернати ці заклади не перетворяться", - повідомила Супрун.

Також вона зазначила, що ці послуги для громадян будуть безкоштовними.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні скасували відпустку для людей, які усиновили новонароджених дітей.