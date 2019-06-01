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01 червня 2019, субота, 17:55 30
Транспорт 2019-06-01T20:30:01+03:00
Українські Новини
Відео дня: Оновлена дитяча залізниця у Києві встановила світовий рекорд

Відео дня: Оновлена дитяча залізниця у Києві встановила світовий рекорд

У суботу, 1 червня в Києві відбулося відкриття оновленої дитячої залізниці у Сирецькому парку. Під час реставрації зони відпочинку влада прийняла рішення відновити і поліпшити роботу мініатюрних поїздів.

Перший потяг вирушив зі станції "Київ-Пасажирський дитячий" в 10:30. Про це Інформатор повідомляє з місця події.

На честь відкриття всі бажаючі змогли покататися на поїздах безкоштовно. Однак у майбутньому дитячий квиток коштуватиме 30 гривень, а дорослий — 50.

На відкритті зібралися натовпи батьків з дітьми. Під супровід оркестру зі станції відправився перший поїзд. Провідниками в ньому були юні залізничники з різних куточків України. До речі, на відкриття приїхали майбутні машиністи і провідники з Харкова, Одеси, Запоріжжя і навіть Мінська.

Дитяча залізниця у Сирецькому парку встановила світовий рекорд, як перша абсолютно точна копія справжньої. Поїзди і будівля вокзалу відрізняються від "Києва-Пасажирського" лише більш мініатюрними розмірами.

На вокзалі також можна потрапити в музей "Укрзалізниці", який розміщений в окремому залі. Вхід в нього обійдеться вам всього в 20 гривень. Також творцям вдалося повністю повторити залізничні каси і пункт чергового на вокзалі. Це дозволяє дитині повністю зануритися в реалістичну атмосферу і відчути себе співробітником компанії-перевізника.

Київська дитяча залізниця була відкрита 2 серпня 1953 року. У неї входять 2 станції — "Вишенька" та "Яблунька". Довжина колії, замкнутої в кільце, становить близько 2,5 кілометрів. Крім того, залізниця має 100-метровий віадук і 7 стрілочних переводів.

Де: вулиця Парково-Сирецька, 4. Найближча станція метро "Дорогожичі", "Берестейська", "Шулявська".

Ціна: дитячий квиток — 30 гривень, дорослий — 50 гривень, вхід у музей — 20 гривень.

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