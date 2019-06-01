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01 червня 2019, субота, 15:44 23
Економіка 2019-06-01T18:00:02+03:00
Українські Новини
Турецька компанія побудує вітряну електростанцію під Одесою

Турецька компанія побудує вітряну електростанцію під Одесою

Компанія Guris Insaat ve Muhendislik A. S. (Туреччина) вирішила побудувати вітряну електростанцію за 64,1 млн євро в Овідіополі Одеської області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що потужність електростанції становитиме 32,4 МВт.

Компанія Guris здійснює діяльність у сфері інвестицій, будівництва та туризму.

Компанія є лідером в Туреччині з розвитку відновлюваних джерел енергії та реалізує енергетичні проекти в різних країнах світу.

В Туреччині компанія побудувала чотири гідроелектростанції, вісім теплових електростанцій, чотири ВЕС і найбільшу в країні геотермальну станцію.

Як повідомляли Українські Новини, власники домашніх сонячних і вітряних електростанцій повинні переукласти договори з продажу електрики.

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