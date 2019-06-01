Турецька компанія побудує вітряну електростанцію під Одесою

Компанія Guris Insaat ve Muhendislik A. S. (Туреччина) вирішила побудувати вітряну електростанцію за 64,1 млн євро в Овідіополі Одеської області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської обласної державної адміністрації.

Повідомляється, що потужність електростанції становитиме 32,4 МВт.

Компанія Guris здійснює діяльність у сфері інвестицій, будівництва та туризму.

Компанія є лідером в Туреччині з розвитку відновлюваних джерел енергії та реалізує енергетичні проекти в різних країнах світу.

В Туреччині компанія побудувала чотири гідроелектростанції, вісім теплових електростанцій, чотири ВЕС і найбільшу в країні геотермальну станцію.

Як повідомляли Українські Новини, власники домашніх сонячних і вітряних електростанцій повинні переукласти договори з продажу електрики.