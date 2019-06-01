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01 червня 2019, субота, 13:33 17
Зовнішня політика 2019-06-01T15:15:01+03:00
Українські Новини
"Мінський процес" відновить роботу 5 червня, - Клімкін

"Мінський процес" відновить роботу 5 червня, - Клімкін

Павло Клімкін.
Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що засідання Тристоронньої контактної групи (Україна - Росія - Організація з безпеки та співробітництва в Європі) має відбутися 5 червня.

Про це він сказав в інтерв'ю радіо "Новий час", передають Українські Новини.

"Мінська майданчик" поновить свою роботу, наскільки я розумію 5 червня це має статися", - сказав він.

Клімкін додав, що на наступному тижні Президент Володимир Зеленський повинен представити нову команду переговорників від України.

З його слів, там можуть бути знайомі українцям особи.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Президент Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в ТКГ.

У свою чергу Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".

Також перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко вирішила скласти повноваження представниці України у підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях та уповноваженої Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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