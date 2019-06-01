"Мінський процес" відновить роботу 5 червня, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що засідання Тристоронньої контактної групи (Україна - Росія - Організація з безпеки та співробітництва в Європі) має відбутися 5 червня.\r\nПро це він сказав в інтерв'ю радіо "Новий час", передають Українські Новини.\r\n"Мінська майданчик" поновить свою роботу, наскільки я розумію 5 червня це має статися", - сказав він.\r\nКлімкін додав, що на наступному тижні Президент Володимир Зеленський повинен представити нову команду переговорників від України.\r\nЗ його слів, там можуть бути знайомі українцям особи.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Президент Петро Порошенко звільнив Євгена Марчука з посади представника України в ТКГ.\r\nУ свою чергу Зеленський заявляв про наміри перезавантажити "мінський процес".\r\nТакож перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко вирішила скласти повноваження представниці України у підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях та уповноваженої Президента з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.