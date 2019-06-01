"Чорні" реєстратори захоплюють чужий бізнес і переписують на підставних осіб, – нардеп Немирівський

Народний депутат України Андрій Немирівський закликав керівництво Міністерства юстиції розібратися з тим, що відбувається в житловому комплексі "Чайка" під Києвом, який в ніч на 29 травня захопили рейдери.

"Вся країна спостерігає за тим, як відбувається рейдерське захоплення ЖК "Чайка". Це 16-тисячне містечко поблизу Києва, Києво-Святошинський район. Підставні реєстратори, "чорні" ріелтори захоплюють бізнес багатьох компаній і переписують їх вночі. Вже кілька компаній переписали. Вам направляють безмірну кількість листів, а ви просто спостерігаєте за цим свавіллям. Поясніть мені, що відбувається в "Чайці"?", - заявив Немирівський в ході брифінгу у Верховній Раді.

У свою чергу, власник девелоперської компанії "ОМОКС" Олексій Кулагін розповів, що його компанію за одну ніч переписали на підставних осіб.

"Директором компанії призначили охоронця рейдера Андрія Шишова. Шишов для моєї компанії ніхто і ніколи не мав до неї відношення. Його охоронець - людина без освіти, який взагалі нічого з себе не представляє і просто виконує команду рейдера захоплювати приміщення. Зараз "Чайкою" вештаються купа людей - незрозумілі особистості, з незрозумілими намірами. Комплексом, де живе 16 000 осіб", - розповів бізнесмен.

Олексій Кулагін додав, що загарбники зайняли територію ЖК і блокували роботу обслуговуючих компаній.

"У мене на виробництві 700 осіб працюють руками. 170 осіб інженерно-технічного персоналу; компанії, які обслуговують житловий комплекс" Чайка "- 400 співробітників. Їх робота була заблокована. Життя містечка знаходиться під пильним контролем рейдерів", - зазначив Олексій Кулагін.

За словами бізнесмена, компанія "ОМОКС" 12 років на ринку, і він завжди був власником цієї компанії разом зі своєю дружиною Оксаною Кулагіною.

"Те, що зараз сталося, дуже яскраво демонструє свавілля Мін'юсту, який понавидавав ліцензії приватним виконавцям. І такі "приватні виконавці" переписали мою компанію. Це "нормальна" рейдерська структура, яка працює на шахраїв. І ці шахраї залучають навіть парламентаріїв. 12 депутатів по черзі протягом 2,5 років пишуть запити, щоб мене перевіряли різні структури: мою компанію, житловий комплекс. За 2,5 роки компанія пройшла 170 судових засідань. Всі справи виграні", - підкреслив власник "Омокс .

За його словами, проти рейдерів вже відкриті кримінальні виробництва Національною поліцією і ДБР.

"І зараз у них остання можливість захопити компанію за беззаконням. Компанію, житловий комплекс і управління цим всім. Для чого? Мені говорили: "Ми хочемо 51% у тебе в компанії". Пропонував бізнесмен-горілчаник Климець. Природно, я розумів, що з моєї компанії можуть зробити просто "мийку" чорних грошей. Я відмовився. Я ніколи на такі пропозиції не погоджуся. І мене попередили: "Дивись, багато подій можуть для тебе бути незворотні". Він подав позови до Печерського суду, на 106 днів були незаконно арештовані мої рахунки і рахунки моєї компанії ", - розповів Олексій Кулагін.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ повідомлялося, що бізнес-партнери Олексія Кулагіна з обслуговуючого комплексу сервісних компаній (ЖЕК, котельні та ін.) - Андрій Шишов і Павло Климець - вирішили забрати собі всі майнові права на "Чайку". І захоплення ЖК в ніч на 29 травня - це продовження дворічного терору з боку рейдерів.