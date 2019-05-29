Владелец захваченного ЖК "Чайка" призвал Зеленского возглавить борьбу с рейдерами

На сегодняшний день Украина занимает лидирующее место по возможностям, предоставляемым рейдерам для захвата чужого бизнеса.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил управляющий собственник девелоперской компании "Омокс" Алексей Кулагин.

Он рассказал, что принадлежащий "Омоксу" ЖК "Чайка" в пригороде Киева, где проживает порядка 16 тыс. человек, в ночь на 29 мая захватили неизвестные лица спортивного телосложения. Около 2:00 примерно 100 человек заблокировали паркинг и въездные группы. Блокаду удалось снять лишь при помощи специальных подразделений полиции.

В связи с происшествием Алексей Кулагин обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также Министерствам юстиции и внутренних дел с призывом остановить рейдерские захваты в стране и исключить возможность повторения ситуации на законодательном уровне.

"Я обращаюсь к новому Президенту с просьбой положить конец этому беспределу. Любое государство развивается тогда, когда развивается бизнес. И чиновники – это люди, которых мы наняли, чтобы они создавали нам условия для развития. А не для того, чтобы они способствовали рейдерам в разрушении того бизнеса, с которого они получают налоги, который их содержит", - заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что ночной инцидент - это продолжение террора, который длится уже 2 года. "Сначала они работали совместно с СБУ. Когда не смогли ничего "доказать" – заблокировали счета, имущество компании. Незаконно, о чем уже есть решение суда. Возбуждено уголовное дело в ГБР против чиновников, судьи и тех лиц, которые платили им взятки за принятие незаконного решения… А вчера они перерегистрировали предприятие у "черного" регистратора. Полиция поехала по адресу "перерегистрации" и выяснилось, что адрес фиктивный, регистратора такого нет", - пояснил Кулагин.

Он призвал Министерство юстиции аннулировать "все те возможности, которые текущим созывом Рады созданы в стране для работы рейдеров", а МВД - поскорее расследовать этот инцидент. Кроме того, Алексей Кулагин обратился к руководству ГБР. "Ваша задача - расследовать случаи, в которых замешаны недобросовестные чиновники, использующие свое служебное положение для наживы и для разрушения чужого бизнеса", - сказал собственник "Омокса".

Адвокат Кулагина, Андрей Добрянский, также прокомментировал силовой рейдерский захват ЖК "Чайка". "Произошла, фактически, силовая смена руководства компании "Омокс". Совершен ряд противоправных действий в отношении владельцев имущества. Действиями "черных" регистраторов директором компании "Омокс" якобы является Жабин Андрей Анатольевич. Эти действия уже безотлагательно оспариваются в Минюсте. Принимаются все правовые меры по урегулированию этой проблемы", - уточнил юрист.

В то же время он подчеркнул, что местные правоохранители сработали оперативно.

"Сейчас открыто уголовное производство. Совершаются все следственные оперативные действия. Я думаю, что в ближайшее время лица, виновные в преступлении, будут привлечены к уголовной ответственности", - резюмировал Добрянский.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что бизнес-партнеры Алексея Кулагина по обслуживающим комплекс сервисным компаниям (ЖЭК, котельные и пр.) – Андрей Шишов и Павел Климец – решили забрать себе все имущественные права на "Чайку". Для этого Климец обратился в Печерский районный суд г. Киева и судья Ирина Кирилюк наложила арест на банковские счета в размере 150 млн гривен и имущество, после чего резко ушла на 3-недельный больничный. Кулагин подал апелляцию в Киевский апелляционный суд, который 10 декабря 2018 года снял арест со счетов и имущества и отклонил какие-либо претензии Климца.

Помимо Климца, который рискует на 10 лет оказаться за решеткой, правосудие настигло и других участников рейдерской схемы по захвату "Чайки". 21 января 2019 года Высший совет правосудия Украины по иску "Омокс" постановил открыть дисциплинарное дело против судьи Ирины Кирилюк, по результатам чего освободил ее от занимаемой должности. Справедливость восторжествовала и в отношении частного судебного исполнителя Екатерины Шмидт: ее лишили лицензии на занятие этим видом деятельности.