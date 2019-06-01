Запуск ринку електроенергії створить передумови для зниження тарифів для бізнесу

Запуск ринку електроенергії забезпечить справедливе і прозоре ціноутворення, а також створить передумови для зниження вартості електроенергії для підприємств. Про це йдеться в матеріалі Українських новин "Прозорість і чесна ціна: що обіцяє новий енергоринок бізнес-споживачам?".

У статті стверджується, що велика кількість гравців на ринку (сьогодні понад 440 постачальників) не дозволить проводити цінові маніпуляції, а це означає справедливе і прозоре ціноутворення, яке прийнято в країнах Євросоюзу. Отже умовне підприємство Х зможе отримати вигідну, прозору і чесну ціну, сформовану ринком, а не затверджену чиновниками.

Енергореформа надає для промислових споживачів великі можливості, оскільки дозволяє вибрати того, у кого найкраща ціна на електроенергію, зручніші умови оплати, а також тих, хто може гарантувати якість поставок. При цьому ринок стане менш регульованими, на відміну від нинішньої ситуації.

"Головне, що бізнес-споживач отримає можливість купувати електроенергію за ринковими цінами, вибираючи спосіб покупки через інтернет – на добу вперед, або ж через довгостроковий контракт з фіксованою ціною, наприклад, на рік", - йдеться в матеріалі.

На думку автора, є підстави вважати, що після запуску ринку ціна електроенергії може мати тенденцію до зниження. В якості прикладу наводяться дані звіту ДП "Енергоринок" про результати торгів за 28 травня 2019 року, обсяг продажів на платформі ринку електроенергії на добу вперед становить 60% від реальних. На даний момент на платформі вже зареєструвалося 255 учасників. Якщо подивитися на дані тестових торгів у квітні, то ціна електроенергії на цих торгах була нижчою від ринкової.

Крім того, із запуском ринку бізнес отримує можливість укласти прямий договір з генерацією і купувати електроенергію безпосередньо у виробника, що вплине на її кінцеву вартість. Вигідна ціна електроенергії – це зниження частки витрат на електроенергію в собівартості продукції, а значить, і більш конкурентна продукція підприємств.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року в Україні повинна бути запущена нова модель оптового ринку електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електроенергії", що є другим етапом енергореформи. Роздрібний ринок електроенергії почав працювати з 1 січня 2019 року.