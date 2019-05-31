Прозрачность и честная цена: что сулит новый энергорынок бизнес-потребителям?

С 1 июля 2019 года в Украине должен быть запущен оптовый рынок электроэнергии, а это означает второй и очень важный этап энергореформы в стране. После запуска рынка потребители получат большой выбор поставщиков и возможности сэкономить на цене электроэнергии. Как конкретно отразятся новые правила за предприятиях – покупателях электроэнергии?

С 1 января 2019 года в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Речь идет о росте количества поставщиков. «До января 2019 года на рынке было до ста поставщиков, а сейчас 440 компаний», - сообщил президент Энергетической Ассоциации Украины Василий Котко.

А полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019 года – это предусмотрено законом «О рынке электроэнергии», принятым парламентом еще в 2017 году. «Очень важно, чтобы эта реформа произошла, чтобы рынок был прозрачным. Это сигнал как для внутреннего бизнеса, так и для внешних партнеров, что мы движемся в правильном направлении, что мы нацелены на выполнение своих обязательств и движемся в сторону прогрессивных реформ. Это то, что на самом деле поможет улучшить ситуацию, которая сложилась у нас сегодня на рынке – на сегодняшний день не очень прозрачно рынок функционирует», - отметила заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская. Итак, от внедрения оптового рынка эксперты ожидают прозрачности, понятных правил, роста конкуренции за потребителя, а значит, и роста качества услуг. А что на самом деле уготовила запускаемая вскоре энергореформа бизнес-потребителям?

Новые возможности

Второй этап энергореформы приходится на оптовый рынок, в котором будут три ключевых сегмента: рынок двусторонних договоров (долгосрочное соглашение между производителем и потребителем электроэнергии), рынок «на сутки вперед» (поставка электроэнергии на следующий день после закрытия биржевых торгов) и внутрисуточный рынок (поставка электроэнергии в день заключения сделки). Также будут созданы балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг, где системный оператор будет приобретать мощности для балансировки энергосистемы, а потребители смогут менять поставщика.

На практике энергореформа для промышленных потребителей означает большие возможности, так как позволяет выбрать того, у кого более подходящая цена на электроэнергию, более удобные условия оплаты, а также тех, кто может гарантировать качество поставок. Главное, что бизнес-потребитель получит возможность приобретать электроэнергию по рыночным ценам, выбирая способ покупки через поставщика – либо на сутки вперед, либо же через долгосрочный контракт с зафиксированной ценой, например, на год. К слову, платформа для совершения сделок на сутки вперед уже вполне работоспособна. По данным отчета ГП «Энергорынок» о результатах торгов за 28 мая 2019 года, объем продаж на платформе рынка электроэнергии на сутки вперед составляет 60% от реальных. И на платформе уже зарегистрировалось 255 участников. Если посмотреть на данные тестовых торгов в апреле, то цена электроэнергии на этих торгах была ниже рыночной. Значит есть основания считать, что после запуска рынка цена электроэнергии может иметь тенденцию к снижению.

Для предприятий, работающих в Украине, новая система закупки электроэнергии не представляет ничего сложного. По словам Василия Котко, пользоваться программным комплексом для покупки электроэнергии не сложнее, чем стандартными компьютерными программами. «Никаких сложностей нет, участие потребителя – своевременно снимать показатели каждый час и своевременно платить. Участие потребителя весьма ограничено в программном комплексе. Это не усложнит жизнь потребителя. Нужно иметь счетчик, который позволяет ежечасно передавать показания, все идет в автоматическом режиме. По большому счету, рынок можно запустить уже и сейчас», - считает Василий Котко.

Что делать бизнесу?

Процедура закупки электроэнергии с запуском рынка в июле 2019 года не представляет никаких дополнительных для сложностей для промышленных потребителей. Например, предприятие Х нуждается в определенном объеме электроэнергии. Для этого предприятие выбирает поставщика с лицензией на поставку, заключает с ним договор со всеми основными условиями (форма такого договора утверждена НКРЭКУ), а уже поставщик выходит на оптовый рынок и закупает электроэнергию у генерации и осуществляет поставки потребителю – то есть, указанному предприятию, в рамках указанных объемов и по согласованной с потребителем цене. К слову, потребитель всегда может увидеть, по какой цене поставщик покупает электроэнергию, например, по сделкам на сутки вперед, перейдя на платформу, о которой уже было сказано.

«Ключевые изменения – рынок открывает много возможностей, но он станет менее регулируемый. Нынешний зарегулированный. Сейчас львиная доля покупателей приобретают электроэнергию по регулируемому тарифу», - отметил Василий Котко.

Важно и то, что крупные потребители электроэнергии (заводы, предприятия) после запуска оптового энергорынка смогут выходить на аукционы по продаже электроэнергии генерациями – НАЭК «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Центрэнерго», ДТЭК, «Донбассэнерго». Аукционы – это гарантированная прозрачность и отсутствие злоупотреблений. А значит, и честные цены. И, что самое главное, будет конкуренция продавцов электроэнергии - будут предпосылки для снижения цены электроэнергии.

Еще раз поясню, так как это ключевой нюанс второго этапа реформы - генерирующие компании будут продавать электроэнергию не одному покупателю (как сейчас они продают ее ГП «Энергорынок»), а многим, с которыми они заключат двусторонние контракты. В компаниях, производящих электроэнергию, уже сейчас отмечают активные переговоры с будущими покупателями по таким прямым договорам. Возможность заключить прямой договор с генерацией – это огромный плюс энергореформы. Ведь двусторонние договора позволяют предприятиям планировать свои расходы и доходы в перспективе на месяц, три месяца или даже год, а значит, четко планировать свой бюджет.

Субъектами рынка двусторонних договоров будут генерация (производитель электроэнергии), поставщик электроэнергии, электрораспределительное предприятие, электропередающее предприятие и сам потребитель. Эксперты отмечают, что среди преимуществ двусторонних договоров - возможность для потребителя покупать электроэнергию непосредственно у производителя, что, конечно, повлияет на ее конечную стоимость. А выгодная цена электроэнергии – это снижение доли затрат на электроэнергию в себестоимости продукции, а значит, и более конкурентная продукция предприятий.

Но что если предприятие Х не заключило договор с поставщиком, не выбрало себе компанию, а рынок запущен? Нет повода для беспокойства, предприятие Х не останется без электроэнергии. Ведь оно всегда может заключить договор с региональными поставщиками универсальных услуг, и таким образом автоматически получить необходимую ему электроэнергию. Либо предприятие Х будет получать электроэнергию от поставщика последней надежды (ППН) – компании «Укринтерэнерго». Правда, электроэнергия у такого поставщика – дорогая, и промышленные потребители заинтересованы для экономии своих ресурсов все же выбрать другого поставщика.

Честные цены

Конечно, при введении нового рынка невозможно ожидать, что цены застынут и не будут меняться. Эксперты утверждают, что будут происходить ежедневные колебания, как, например, это регулярно происходит на межбанковском валютном рынке: падение курса гривны при росте спроса и рост, если предложение валюты превышает потребности покупателей. Так и с электроэнергией. Колебания будут, однако благодаря конкуренции, подготовленным инструментам хеджирования рисков цена для промышленных потребителей вряд ли будет сильно колебаться.

«Цены будут разные, будут цены от самой генерации. Рынок в итоге все выравнивает. У нас несколько десятков генераций, цены могут идти вверх и вниз, но не бывает, чтобы в один и тот же момент один продавал за 1,70 грн., а другой за 2,5 грн. Это невозможно. Все будут ориентироваться на цену рынка на сутки вперед», - считает Василий Котко. На этом сегменте рынка будут продавать электроэнергию «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», а также тепловая генерация, значит, объем предложения будет большой, он будет давить на цену в сторону ее снижения. Более того, и сами крупные промпотребители электроэнергии порой имеют ее излишки - в условиях рыночных отношений не всегда получается точно спрогнозировать необходимый объем покупки электроэнергии. Так вот, после введения второго этапа реформы, промпредприятия смогут продавать эти излишки, что также будет давить на цены в сторону понижения.

Как видит от запуска рынка есть весомые предпосылки по снижению стоимости электроэнергии для предприятий.

Большое количество игроков на рынке (уже сегодня более 440 поставщиков) не позволит проводить ценовые манипуляции, а это означает справедливое и прозрачное ценообразование, которое принято в странах Евросоюза. Так что условное предприятие Х сможет получить выгодную, прозрачную и честную цену, сформированную рынком, а не утвержденную чиновниками. И, конечно, бизнес всегда может поменять поставщика, получив с новым контрактом более интересные цены.