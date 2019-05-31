Прозрачность и честная цена: что сулит новый энергорынок бизнес-потребителям?

С 1 июля 2019 года в Украине должен быть запущен оптовый рынок электроэнергии, а это означает второй и очень важный этап энергореформы в стране. После запуска рынка потребители получат большой выбор поставщиков и возможности сэкономить на цене электроэнергии. Как конкретно отразятся новые правила за предприятиях – покупателях электроэнергии?\r\nС 1 января 2019 года в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Речь идет о росте количества поставщиков. «До января 2019 года на рынке было до ста поставщиков, а сейчас 440 компаний», - сообщил президент Энергетической Ассоциации Украины Василий Котко.\r\nА полномасштабный запуск новой модели оптового рынка запланирован на июль 2019 года – это предусмотрено законом «О рынке электроэнергии», принятым парламентом еще в 2017 году. «Очень важно, чтобы эта реформа произошла, чтобы рынок был прозрачным. Это сигнал как для внутреннего бизнеса, так и для внешних партнеров, что мы движемся в правильном направлении, что мы нацелены на выполнение своих обязательств и движемся в сторону прогрессивных реформ. Это то, что на самом деле поможет улучшить ситуацию, которая сложилась у нас сегодня на рынке – на сегодняшний день не очень прозрачно рынок функционирует», - отметила заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская. Итак, от внедрения оптового рынка эксперты ожидают прозрачности, понятных правил, роста конкуренции за потребителя, а значит, и роста качества услуг. А что на самом деле уготовила запускаемая вскоре энергореформа бизнес-потребителям?\r\nНовые возможности \r\nВторой этап энергореформы приходится на оптовый рынок, в котором будут три ключевых сегмента: рынок двусторонних договоров (долгосрочное соглашение между производителем и потребителем электроэнергии), рынок «на сутки вперед» (поставка электроэнергии на следующий день после закрытия биржевых торгов) и внутрисуточный рынок (поставка электроэнергии в день заключения сделки). Также будут созданы балансирующий рынок и рынок вспомогательных услуг, где системный оператор будет приобретать мощности для балансировки энергосистемы, а потребители смогут менять поставщика. \r\nНа практике энергореформа для промышленных потребителей означает большие возможности, так как позволяет выбрать того, у кого более подходящая цена на электроэнергию, более удобные условия оплаты, а также тех, кто может гарантировать качество поставок. Главное, что бизнес-потребитель получит возможность приобретать электроэнергию по рыночным ценам, выбирая способ покупки через поставщика – либо на сутки вперед, либо же через долгосрочный контракт с зафиксированной ценой, например, на год. К слову, платформа для совершения сделок на сутки вперед уже вполне работоспособна. По данным отчета ГП «Энергорынок» о результатах торгов за 28 мая 2019 года, объем продаж на платформе рынка электроэнергии на сутки вперед составляет 60% от реальных. И на платформе уже зарегистрировалось 255 участников. Если посмотреть на данные тестовых торгов в апреле, то цена электроэнергии на этих торгах была ниже рыночной. Значит есть основания считать, что после запуска рынка цена электроэнергии может иметь тенденцию к снижению.\r\nДля предприятий, работающих в Украине, новая система закупки электроэнергии не представляет ничего сложного. По словам Василия Котко, пользоваться программным комплексом для покупки электроэнергии не сложнее, чем стандартными компьютерными программами. «Никаких сложностей нет, участие потребителя – своевременно снимать показатели каждый час и своевременно платить. Участие потребителя весьма ограничено в программном комплексе. Это не усложнит жизнь потребителя. Нужно иметь счетчик, который позволяет ежечасно передавать показания, все идет в автоматическом режиме. По большому счету, рынок можно запустить уже и сейчас», - считает Василий Котко.\r\nЧто делать бизнесу?\r\nПроцедура закупки электроэнергии с запуском рынка в июле 2019 года не представляет никаких дополнительных для сложностей для промышленных потребителей. Например, предприятие Х нуждается в определенном объеме электроэнергии. Для этого предприятие выбирает поставщика с лицензией на поставку, заключает с ним договор со всеми основными условиями (форма такого договора утверждена НКРЭКУ), а уже поставщик выходит на оптовый рынок и закупает электроэнергию у генерации и осуществляет поставки потребителю – то есть, указанному предприятию, в рамках указанных объемов и по согласованной с потребителем цене. К слову, потребитель всегда может увидеть, по какой цене поставщик покупает электроэнергию, например, по сделкам на сутки вперед, перейдя на платформу, о которой уже было сказано.\r\n«Ключевые изменения – рынок открывает много возможностей, но он станет менее регулируемый. Нынешний зарегулированный. Сейчас львиная доля покупателей приобретают электроэнергию по регулируемому тарифу», - отметил Василий Котко.\r\nВажно и то, что крупные потребители электроэнергии (заводы, предприятия) после запуска оптового энергорынка смогут выходить на аукционы по продаже электроэнергии генерациями – НАЭК «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Центрэнерго», ДТЭК, «Донбассэнерго». Аукционы – это гарантированная прозрачность и отсутствие злоупотреблений. А значит, и честные цены. И, что самое главное, будет конкуренция продавцов электроэнергии - будут предпосылки для снижения цены электроэнергии.\r\nЕще раз поясню, так как это ключевой нюанс второго этапа реформы - генерирующие компании будут продавать электроэнергию не одному покупателю (как сейчас они продают ее ГП «Энергорынок»), а многим, с которыми они заключат двусторонние контракты. В компаниях, производящих электроэнергию, уже сейчас отмечают активные переговоры с будущими покупателями по таким прямым договорам. Возможность заключить прямой договор с генерацией – это огромный плюс энергореформы. Ведь двусторонние договора позволяют предприятиям планировать свои расходы и доходы в перспективе на месяц, три месяца или даже год, а значит, четко планировать свой бюджет. \r\nСубъектами рынка двусторонних договоров будут генерация (производитель электроэнергии), поставщик электроэнергии, электрораспределительное предприятие, электропередающее предприятие и сам потребитель. Эксперты отмечают, что среди преимуществ двусторонних договоров - возможность для потребителя покупать электроэнергию непосредственно у производителя, что, конечно, повлияет на ее конечную стоимость. А выгодная цена электроэнергии – это снижение доли затрат на электроэнергию в себестоимости продукции, а значит, и более конкурентная продукция предприятий.\r\nНо что если предприятие Х не заключило договор с поставщиком, не выбрало себе компанию, а рынок запущен? Нет повода для беспокойства, предприятие Х не останется без электроэнергии. Ведь оно всегда может заключить договор с региональными поставщиками универсальных услуг, и таким образом автоматически получить необходимую ему электроэнергию. Либо предприятие Х будет получать электроэнергию от поставщика последней надежды (ППН) – компании «Укринтерэнерго». Правда, электроэнергия у такого поставщика – дорогая, и промышленные потребители заинтересованы для экономии своих ресурсов все же выбрать другого поставщика.\r\nЧестные цены\r\nКонечно, при введении нового рынка невозможно ожидать, что цены застынут и не будут меняться. Эксперты утверждают, что будут происходить ежедневные колебания, как, например, это регулярно происходит на межбанковском валютном рынке: падение курса гривны при росте спроса и рост, если предложение валюты превышает потребности покупателей. Так и с электроэнергией. Колебания будут, однако благодаря конкуренции, подготовленным инструментам хеджирования рисков цена для промышленных потребителей вряд ли будет сильно колебаться.\r\n«Цены будут разные, будут цены от самой генерации. Рынок в итоге все выравнивает. У нас несколько десятков генераций, цены могут идти вверх и вниз, но не бывает, чтобы в один и тот же момент один продавал за 1,70 грн., а другой за 2,5 грн. Это невозможно. Все будут ориентироваться на цену рынка на сутки вперед», - считает Василий Котко. На этом сегменте рынка будут продавать электроэнергию «Энергоатом» и «Укргидроэнерго», а также тепловая генерация, значит, объем предложения будет большой, он будет давить на цену в сторону ее снижения. Более того, и сами крупные промпотребители электроэнергии порой имеют ее излишки - в условиях рыночных отношений не всегда получается точно спрогнозировать необходимый объем покупки электроэнергии. Так вот, после введения второго этапа реформы, промпредприятия смогут продавать эти излишки, что также будет давить на цены в сторону понижения.\r\nКак видит от запуска рынка есть весомые предпосылки по снижению стоимости электроэнергии для предприятий.\r\nБольшое количество игроков на рынке (уже сегодня более 440 поставщиков) не позволит проводить ценовые манипуляции, а это означает справедливое и прозрачное ценообразование, которое принято в странах Евросоюза. Так что условное предприятие Х сможет получить выгодную, прозрачную и честную цену, сформированную рынком, а не утвержденную чиновниками. И, конечно, бизнес всегда может поменять поставщика, получив с новым контрактом более интересные цены.