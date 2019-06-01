У Росії заборонено експортувати нафту до України від сьогодні

Уряд Росії заборонив експортувати нафту і нафтопродукти на територію України з суботи, 1 червня.

Про це свідчить постанова уряду Росії від 18 квітня №460-25, передають Українські Новини.

"Кілька днів тому Кабінет Міністрів зробив черговий недружній крок стосовно нашої країни - розширив список заборонених для імпорту на територію України російських товарів. У цих умовах ми змушені захищати свої інтереси і прийняти відповідні заходи", - повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

Згідно з текстом постанови, до переліку продуктів, заборонених до ввезення на територію України, входять нафта сира та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід, етилен, пропилен, бутилен і бутадієн, вазелін нафтовий; парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, гач парафіновий та інші.

Також під заборону на ввезення потрапили кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід, а також суміші бітумні на основі природного асфальту, природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол або пеку мінеральних смол (наприклад, бітумні мастики, асфальтові суміші для дорожнього покриття).

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк заявив, що необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії.

Тим часом російські нафтові компанії намагаються отримати дозволи на експорт палива до України, а "Консалтингова група "А-95" заявляла, що постачання нафтопродуктів з Росії можуть поновитися з 1 червня.