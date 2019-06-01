підписатися на розсилку
26.6 26.95
29.5 30.1
˟
01 червня 2019, субота, 09:55 50
Економіка 2019-06-01T12:00:02+03:00
Українські Новини
У Росії заборонено експортувати нафту до України від сьогодні

У Росії заборонено експортувати нафту до України від сьогодні

Нафта. Фото: firstsocial
Нафта. Фото: firstsocial

Уряд Росії заборонив експортувати нафту і нафтопродукти на територію України з суботи, 1 червня.

Про це свідчить постанова уряду Росії від 18 квітня №460-25, передають Українські Новини.

"Кілька днів тому Кабінет Міністрів зробив черговий недружній крок стосовно нашої країни - розширив список заборонених для імпорту на територію України російських товарів. У цих умовах ми змушені захищати свої інтереси і прийняти відповідні заходи", - повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв.

Згідно з текстом постанови, до переліку продуктів, заборонених до ввезення на територію України, входять нафта сира та нафтопродукти сирі, одержані з бітумінозних порід, етилен, пропилен, бутилен і бутадієн, вазелін нафтовий; парафін, віск нафтовий мікрокристалічний, гач парафіновий та інші.

Також під заборону на ввезення потрапили кокс нафтовий, бітум нафтовий та інші залишки від переробки нафти або нафтопродуктів, отриманих з бітумінозних порід, а також суміші бітумні на основі природного асфальту, природного бітуму, нафтового бітуму, мінеральних смол або пеку мінеральних смол (наприклад, бітумні мастики, асфальтові суміші для дорожнього покриття).

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк заявив, що необхідно вирішувати проблему обмеження експорту нафти з Росії.

Тим часом російські нафтові компанії намагаються отримати дозволи на експорт палива до України, а "Консалтингова група "А-95" заявляла, що постачання нафтопродуктів з Росії можуть поновитися з 1 червня.

Більше новин про: Україна-Росія Нафтопродукти Експорт нафти

Архів
Новини
Премії по 3 тис. гривень отримає одна категорія військових, - Полторак 11:46
Трамп запросив Зеленського до США 11:18
Запуск ринку електроенергії створить передумови для зниження тарифів для бізнесу 11:03
Бойовики втратили пораненими п'ятьох "бійців" за двох українських військових на фронті 10:55
Король ночі не приїхав до Києва на Comic Con через госпіталізацію члена сім'ї 10:42
більше новин
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Аграрна партія України братиме участь у дострокових парламентських виборах 10:07
У Києві з університету культури евакуювали студентів: знову загроза мінування 15:06
більше новин
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради 10:15
Рада відмовилася відправити Гройсмана у відставку 13:44
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради 22:55 Документ
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok