Відео дня: горобець влетів у груди вчительці на останньому дзвонику в Мукачеві

У Мукачеві (Закарпатська область) на святі останнього дзвоника-2019 під час промови директора ЗОШ №2 прилетів горобець і врізався у вчительку.

Відповідне відео опублікувало "UA: Закарпаття" на сторінці в соцмережі Facebook.

Директор школи якраз розповідав про працівників школи, які дбали про те, щоб дітям було комфортно навчатися в їх навчальному закладі, коли горобець влетів у груди вчительці, що дуже розсмішило її, директора і всіх присутніх.

"Це якийсь знак", - прокоментував інцидент директор і додав, що "чудово, що горобець знаходить друзів серед учнів школи".

Як повідомляли Українські Новини, столичні випускники видовищно облилися водою у фонтанах на останній дзвінок-2019. Також у Києві горобець накинувся на автомобіль, з'явилося яскраве відео.

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