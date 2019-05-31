Зеленський звільнив першого заступника голови СБУ Малікова відразу з двох посад

Президент Володимир Зеленський звільнив Віталія Малікова з посади першого заступника голови Служби безпеки України.\r\nПро це йдеться в указі №342 від 31 травня, передають Українські Новини.\r\nІншим указом №343 Малікова також звільнено від виконання обов'язків керівника Антитерористичного центру при СБУ.\r\nМаліков народився в Харкові.\r\nПісля закінчення корабельного факультету Чорноморського вищого військово-морського училища ім. П. С. Нахімова вже в званні лейтенанта був направлений для проходження служби в Ленінградську військово-морську базу на Балтику. З розвалом Радянського Союзу написав рапорт про звільнення, і через кілька місяців пішов на службу в силові структури Севастополя дільничним інспектором. Після 12 років служби полковник Маліков повернувся в Севастополь на посаду начальника УМВС міста.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 20 травня голова СБУ Василь Грицак подав у відставку.\r\n30 травня Зеленський вніс у Верховну Раду подання на звільнення Грицака.\r\nКолишній Президент Петро Порошенко в липні 2015 року призначив Малікова першим заступником голови СБУ, у червні 2015 року - керівником Антитерористичного центру.