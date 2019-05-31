Чоловік раптово помер у центральному ботанічному саду Києва

У п'ятницю, 31 травня, в центрі Києва загинула людина. Це сталося недалеко від входу на території ботанічного саду імені Фоміна. Тіло чоловіка лежало на газоні поряд з однією з алей, повідомляє "Інформатор".

Дзвінок на лінію "103" надійшов близько 11:30.

У виклику йшлося, що чоловікові стало зле, проте прибулі на місце виклику патрульні знайшли чоловіка у віці близько 70-80 років вже без ознак життя. Прибулі пізніше медики швидкої допомоги констатували смерть.

Наразі точна причина смерті невідома. За попередньою інформацією, чоловік міг загинути через проблеми з серцем. У загиблого знайшли лише посвідчення ветерана праці, завдяки якому вдалося ідентифікувати особу чоловіка.

Медики в ботсаду. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, в Харківській області блискавка вдарила в рибака, а в Києві на підприємстві помер охоронець.

Також у Києві на Троєщині чоловік йшов на роботу, раптово впав і помер.