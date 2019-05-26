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26 мая 2019, воскресенье, 21:58 728
Происшествия 2019-05-26T22:01:28+03:00
Українські Новини
В Харьковской области молния ударила в рыбака

В Харьковской области молния ударила в рыбака

В селе Надточии Харьковского района Харьковской области 30-летнего мужчину убила молния.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, передают Українські Новини.

"Как было установлено, молнией был смертельно ранен 30-летний местный житель. Во время грозы человек скрылся под деревом. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно", - сказано в сообщении.

Информация по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Как сообщали Українські Новини, в Польше в самолет в небе ударила молния.

До этого  молния попала в самолет, на котором летели принц Гарри и Меган Маркл.

Ранее в Одесской области молдавский самолет, совершавший рейс по маршруту Кишинев - Санкт-Петербург, получил удар молнии.

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