В Харьковской области молния ударила в рыбака

В селе Надточии Харьковского района Харьковской области 30-летнего мужчину убила молния.\r\nОб этом сообщила пресс-служба полиции Харьковской области, передают Українські Новини.\r\n"Как было установлено, молнией был смертельно ранен 30-летний местный житель. Во время грозы человек скрылся под деревом. В этот момент прямо в него ударила молния. Смерть наступила мгновенно", - сказано в сообщении.\r\nИнформация по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".\r\nКак сообщали Українські Новини, в Польше в самолет в небе ударила молния.\r\nДо этого молния попала в самолет, на котором летели принц Гарри и Меган Маркл.\r\nРанее в Одесской области молдавский самолет, совершавший рейс по маршруту Кишинев - Санкт-Петербург, получил удар молнии.