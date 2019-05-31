Спека до +34 і грози зі шквалами: прогноз погоди на перший день літа

1 червня в Києві мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, у Волинській, Львівській та Рівненській областях без опадів, на решті території місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+26 градусів.\r\nУ Карпатах місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +8...+13 градусів, вдень +16...+21 градус.\r\nУ Моршині без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Трускавці без опадів, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.\r\nУ Сваляві місцями короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, гроза, тільки в Житомирській області без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +23...+28 градусів.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ, грози, подекуди шквали 15-20 м\/с, тільки в Дніпропетровській області без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +23...+28 градусів, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях +30...+33 градуси.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Харківській області місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди шквали 15-20 м\/с. Вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28...+33 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, в Одеській і Миколаївській областях місцями короткочасний дощ, грози, подекуди шквали 15-20 м\/с, на решті території без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +27...+34 градуси.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.У Ялті без опадів. Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +28...+30 градусів.\r\n31 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +20...+24 градуси, у Дніпрі біля Києва +21 градус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, літо почнеться з різкого похолодання: синоптик дала прогноз на останній тиждень весни.