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31 травня 2019, пʼятниця, 12:28 9
Судова влада 2019-05-31T14:00:02+03:00
Українські Новини
Суд відмовився зняти арешт з нерухомості Януковича

Суд відмовився зняти арешт з нерухомості Януковича

Київський апеляційний суд підтвердив арешт земельної ділянки в Нових Петрівцях (Київська область), квартири на Оболонській Набережній у Києві, житлового будинку і 2 паркомісць колишнього Президента Віктора Януковича у справі про викрадення особистого помічника нині покійного митрополита Київського і всієї України Володимира Олександра (Драбинка).

Про це сказано в матеріалах суду, передають Українські Новини.

22 травня Апеляційний суд виніс рішення, яким задовольнив клопотання слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, скоєних злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури про накладення арешту на майно Януковича.

Рішення оскарженню не підлягає.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом у Генпрокуратурі зраділи бажанням Януковича повернутися додому і пообіцяли затримати відразу після приїзду.

Раніше суд відмовився зняти арешт з рахунків оточення Януковича ВБР.

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