На шахті "Лісова" шахтарі не повинні були знаходитися на місці аварії

Згідно з попередніми даними, за паспортом ділянки шахти "Лісова" у Львівській області гірники не повинні були знаходитися на місці аварії без необхідних запобіжних заходів. Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час Години запитань до уряду 31 травня, передає 112.\r\n"На сьогодні є лише попередні висновки щодо причин виникнення аварії. Експертна комісія остаточний висновок ще не надала. Тільки після того, як буде остаточний висновок, ми зможемо назвати точно, що стало причиною аварії і всі обставини. За попередніми даними, сталося обрушення покрівлі, і по паспорту цієї ділянки працівники в тому місці, де обвалилася покрівля, не повинні були знаходитися без необхідних запобіжних заходів і присутності старшого інженерно-технічного наглядового", - сказав Корзун.\r\nТак він відповів на запитання представника "Народного фронту" Михайла Бондаря.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 2 шахтаря загинули через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області.\r\nЗеленський скликає РНБО через аварію на шахті "Лісова", де загинули два гірники.\r\nРаніше в одній з шахт Кривого Рогу знайшли двох мертвих шахтарів.