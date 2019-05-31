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31 травня 2019, пʼятниця, 11:35 10
Суспільство 2019-05-31T18:30:05+03:00
Українські Новини
На шахті "Лісова" шахтарі не повинні були знаходитися на місці аварії

На шахті "Лісова" шахтарі не повинні були знаходитися на місці аварії

Згідно з попередніми даними, за паспортом ділянки шахти "Лісова" у Львівській області гірники не повинні були знаходитися на місці аварії без необхідних запобіжних заходів. Про це повідомив заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Анатолій Корзун під час Години запитань до уряду 31 травня, передає 112.

"На сьогодні є лише попередні висновки щодо причин виникнення аварії. Експертна комісія остаточний висновок ще не надала. Тільки після того, як буде остаточний висновок, ми зможемо назвати точно, що стало причиною аварії і всі обставини. За попередніми даними, сталося обрушення покрівлі, і по паспорту цієї ділянки працівники в тому місці, де обвалилася покрівля, не повинні були знаходитися без необхідних запобіжних заходів і присутності старшого інженерно-технічного наглядового", - сказав Корзун.

Так він відповів на запитання представника "Народного фронту" Михайла Бондаря.

Як повідомляли Українські Новини, 2 шахтаря загинули через аварію на шахті "Лісова" у Львівській області.

Зеленський скликає РНБО через аварію на шахті "Лісова", де загинули два гірники.

Раніше в одній з шахт Кривого Рогу знайшли двох мертвих шахтарів.

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