Зеленский созывает СНБО из-за аварии на шахте "Лесная", где погибли два горняка

Сегодня, 29 мая, Президент Владимир Зеленский съездил во Львовскую область, чтобы посетить шахту "Лесная" в Сокольском районе, где погибли в результате аварии двое горняков. Об этом сообщает пресс-служба Президента.\r\nТак, сообщается, что глава государства пообщался с родными шахтеров и выразил им соболезнования.\r\nТакже Зеленский отметил, что необходимо решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков.\r\n"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - заявил президент.\r\nКроме того, Президент встретился с рабочими шахты "Лесная" ГП "Львовуголь". Отмечается, что шахтеры рассказали Владимиру Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы.\r\nТакже президент провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.\r\nЗеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли.\r\n"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что это очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - сказал глава государства после посещения шахты.\r\nОриентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.\r\nПо словам Зеленского, семьи погибших шахтеров получат поддержку от государства.\r\n"Уже принято решение выделить по 100 000 гривен", - сообщил он.\r\nЗеленский добавил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.\r\nКак сообщали Українські Новини, 2 шахтера погибли из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области.\r\nРанее в одной из шахт Кривого Рога нашли двух мертвых шахтеров.