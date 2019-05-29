Зеленский созывает СНБО из-за аварии на шахте "Лесная", где погибли два горняка

Сегодня, 29 мая, Президент Владимир Зеленский съездил во Львовскую область, чтобы посетить шахту "Лесная" в Сокольском районе, где погибли в результате аварии двое горняков. Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Так, сообщается, что глава государства пообщался с родными шахтеров и выразил им соболезнования.

Также Зеленский отметил, что необходимо решить вопрос с обеспечением жильем семей погибших горняков.

"Я знаю, что нет квартиры. Надо решить этот вопрос. Можно сделать это вне очереди", - заявил президент.

Кроме того, Президент встретился с рабочими шахты "Лесная" ГП "Львовуголь". Отмечается, что шахтеры рассказали Владимиру Зеленскому о задержках с выплатой заработной платы.

Также президент провел совещание по ночной аварии и ситуации на шахте.

Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит проблемы в угольной отрасли.

"Произошло большое горе - мы потеряли двух человек. Мы сегодня также услышали о проблемах об условиях труда шахтеров, условий безопасности. Понимаем, что это очень сложный вопрос. Поэтому созываем СНБО", - сказал глава государства после посещения шахты.

Ориентировочно заседание может состояться в пятницу, 31 мая.

По словам Зеленского, семьи погибших шахтеров получат поддержку от государства.

"Уже принято решение выделить по 100 000 гривен", - сообщил он.

Зеленский добавил, что лично поможет семьям погибших в решении жилищного вопроса.

Как сообщали Українські Новини, 2 шахтера погибли из-за аварии на шахте "Лесная" во Львовской области.

Ранее в одной из шахт Кривого Рога нашли двух мертвых шахтеров.