"Чому у вас 20 депутатів, а не 100?" – "Тому що ви наді мною незаслужено сміялися!"У четвер, 30 травня, на сайті Президента була опублікована стенограма консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Верховної Ради, які відбулися 21 травня, на наступний день після інавгурації в будівлі Адміністрації президента. Новий лідер хотів обговорити з колегами питання розпуску парламенту та дострокових виборів. Зустріч тривала близько трьох годин\r\n"КП" в Україні" зібрала найбільш кумедні моменти зустрічі, багато з яких сміливо могли б претендувати бути озвученими зі сцени "Кварталу 95".\r\n***\r\nЗеленський В.О.:\r\nДоброго дня всім! Сідайте, будь ласка. Мені здається, що трішки холодно. Да, а як тепліше зробити?\r\nПарубій А.В.:\r\n- Ніхто не обіцяв, що буде легко. (Сміх в залі).\r\n \r\n***\r\nЛидер "Радикальной партии" попал на встречу с опозданием, так как охрана не пустила его с телефоном. Депутат зашел в зал, когда согласился с условиями.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Я хочу Вас як новообраного Президента спитати, чому Ви дали команду охороні не пропускати мене, вони щойно билися зі мною.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Вас били?\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Да, коли я намагався пройти, вони мене відштовхували, вони мене били, вони забрали в мене телефон. Я повідомляю, якщо Ви очевидно про це не знаєте, я повідомляю Вам про цей факт. І прошу вас..\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Я розберуся з цим питанням.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Я прошу Вас, дякую, що Ви розберетеся, я прошу Вас, пане Володимире, дати команду охороні, повернути мені телефон і включити пряму трансляцію наших консультацій. Це перше.\r\nЯ прошу у Вас відповіді. Верніть мій телефон.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Я не забирав у Вас телефон.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Мій телефон забрала ваша охорона. Верніть мій телефон.\r\nЯ можу розраховувати, що мій телефон Ви мені вернете, Ви не заперечуєте проти того, щоб ці історичні для країни консультації ішли в прямому ефірі.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Олег Валерійович, Ви з любого приводу робите історичний момент.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Так само як і Ви.\r\n…\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Я Вам допомагаю робити відкритість влади.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Дуже дякую.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Ви в замін забрали в мене телефон і вдарили добре по руці. Нічого переживемо, не сахарні.\r\nЯ прошу дайте команду, не починайте своє президенство із порушення Конституції і порушення прав громадян. Ви гарант Конституції.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Да.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- …Не знімайте годинники коли до Вас приходять, тут немає записуючих пристроїв і не забирайте…\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Андрій Володимирович з годинником, я бачу всі з годинниками.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- На охороні знімали. І не забирайте телефони, віддайте мій телефон, будь ласка.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Дякую Вам, Ваша думка для нас дуже цікава.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Дякую, віддайте мій телефон.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Я передаю слово Андрію Володимировичу, якщо можна.\r\n***\r\nЛяшко О.В.:\r\nПане Володимире, перед тим як перейти до консультації, я прошу Вас дати Вашій команді охороні повернути мій телефон. Ви не маєте права забирати в мене телефон. Порошенко так не робив як Ви, Порошенко телефон у мене не забирав. Я прошу Вас дати команду віддати мій телефон.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Дуже дякую.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- І я Вам дякую. Дайте команду, верніть мій телефон.\r\n \r\n***\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Андрію Володимировичу, я звертаюся до Вас як до Голови парламенту наполягати на тому, по-перше, в Конституції написано "консультації з Головою парламенту і лідерами фракцій". І лідер фракції кожний тут рівний – раз.\r\nДруге – я прошу Президента України…\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Я хочу, щоб Ви перестали просто говорити, ми передали слово Голові Верховної Ради Андрію Парубію і на цьому закінчили, будь ласка. Це ж не Верховна Рада.\r\n \r\n***\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Пане Володимире.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Я знаю, хто я, не треба казати стільки.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- А я знаю хто я.\r\n \r\n***\r\nПарубій А.В.:\r\n- Я питаюсь Вас: "Пане Президенте, на підставі чого Ви плануєте підписати Указ про розпуск Верховної Ради України? На основі чого Ви зробили публічну заяву про те, що Ви розпускаєте Верховну Раду України?"\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Дуже Вам дякую!\r\n \r\n***\r\nЛяшко О.В.\r\n(Обращается к Андрею Богдану)\r\n- У мене по процедурі питання нашої зустрічі скажіть, будь ласка, в якості кого за цим столом, де ідуть консультації, присутня, вибачте я не знаю як ваше прізвище? Як Вас звати і хто Ви? Представтесь будь ласка, хто Ви є, яку Ви займаєте посаду і яке Ви, відповідно до статті 90 Конституції України берете право у консультаціях про розпуск Верховної Ради?\r\nАндрей Богдан:\r\n- Пан Президент має право визначати круг осіб, які знаходяться в даній кімнаті, в тому числі і технічний персонал, до якого на даний момент, я відношусь.\r\nОлег Валерійович, у нас дуже обмежений час на проведення консультацій.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Закон нам не регламентує час.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- У нас просто обмежений час.\r\n \r\n***\r\nИрина Геращенко:\r\n- Знаєте, я хочу зауважити в присутності ваших радників, що один з них пан Разумком, по-моєму, він тут не присутній, нещодавно дозволив собі заявити ганебні абсолютно речі по відношенню до Верховної Ради України, що це якась там потаскана дівка, яку там зґвалтували, а вона вже чи збирається зґвалтувати.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Я не чув цього.\r\nГеращенко І.В.:\r\n- То я Вам говорю про це. А хоча ми вже не того віку.\r\nБогдан А.Й.:\r\n- Це Ви про кого?\r\nГеращенко І.В.:\r\n- Про Верховну Раду. Вибачте, будь ласка, я хочу сказати, що в сексизмі і подібні речі негідні звучати з будь-якої команди. За цим Столом сидять люди, політики деякі, які отримували в мене на горіхи за сексизм. І я хочу сказати, щоб хто би собі це не дозволяв, я буду дуже жорстко і публічно до цього протистояти.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Я можу, до речі, дати його номер телефону, щоб ви йому це сказали.\r\n…\r\n- Разумкову передам.\r\n***\r\nМаксим Бурбак:\r\n- Хотів би почати з загального, а потім перейдем до вже суто юридичних питань. Я підтримую пана спікера в тому, що ми завжди повинні пам'ятати уроки історії. Ваша теза щодо суспільного запиту, і суспільство це підтримує, навіть якщо це порушення.\r\n100 років назад, подій 1917 року ми пам'ятаємо, був запит землю селянам, ради – радам, фабрики – робочим. Всі солдати…\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Це не наша країна була.\r\n \r\n***\r\nВыступающий (не подписан в стенограмме):\r\n- Якщо парламент попрацює тиждень, домовлячись з Вами, що через тиждень він приймає цей законопроект, а після цього Ви розпускаєте парламент і ми йдемо всі на вибори це є з точки зору фантастики звичайно, але це є один з реальних шляхів, які можна запропонувати суспільству на 50 % виконати свої обіцянки щодо знищення олігархічної і колоніальної форми мажоритарної системи в Україні.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- А зараз запитайте, хто за це проголосує?\r\nВиступаючий:\r\n- Ну я ставлю питання, а вони сподіваюсь дадуть беззаперечно відповідь. (Діалог в залі). Я хочу закінчити.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Зараз буде Вам відповідь, що ніхто не проголосує.\r\nВиступаючий:\r\n- Окей, але це вже буде їх відповідь.\r\n***\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Принаймні у Вас Президент не олігарх.\r\nВиступаючий:\r\n- Згоден, це є і плюс, але питання чи Президентові як інституції вдасться витримати бійню кланів, які будуть битися за цю інституцію, бо вона сьогодні на превеликий жаль є слабою, бо не є регульованою законом України. Тільки є декларована її незалежність Конституцією.\r\n***\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Я дуже сподіваюся, що на Вашому столі, от Ви дуже вчора чудово сказали про те, що в жодному кабінеті не повинні висіти Ваші портрети, запевняю Вас, ні Вашого, ні Порошенка, ні будь-якого іншого портрета в мене не було і не буде, а портрети моїх дітей стоять давно.\r\n***\r\nЛяшко:\r\n- Крім виборчої системи, вчора у Вашому виступі жодного слова не пролунало про закон про імпічмент. Ви сказали про скасування депутатської недоторканості, я це повністю підтримую, наша команда буде голосувати. Але Ви не сказали жодного слова про скасування президентської недоторканості, недоторканості суддів. Перед виборами ви обіцяли..\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Ми це казали.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Не казали, у вчорашній промові цього не було.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Ні, слухайте, вибачте, що Ви не редактор вчорашньої моєї промови, наступного разу я вас покличу.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- На редактора? Це Вам буде дорого коштувати, коли я буду у Вас редактором. Позвіть Медведєва, він Порошенку писав чудові доповіді.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Хто такий Медведєв?\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Це відома людина… Зате він добре знає українську історію і обов'язково у вашій доповіді наступній напише "Росія агресор" і "окупувала нашу територію". Я в цьому впевнений. А хочете я вам це напишу як спічрайтер.\r\n***\r\nЛяшко:\r\n- І останнє, 450 депутатів це багато. Я пропоную Вам внести зміни до Конституції до парламенту про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Ми з цією ініціативою виступали під час виборчих компаній…\r\nЗеленський В.О.:\r\n- А чому ж не прийняли Вашу ініціативу?\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Тому що Вас обрали Президентом.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- За ці 5 років?\r\nЛяшко О.В.:\r\n- За ці 5 років, тому що в мене у парламенті 20 депутатів.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- А чому 20 у вас, а не 100?\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Тому що Ви нады мною незаслужено сміялися.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Через це люди Вас не обирають.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Да і обрали Вас. І тепер сміятися боюсь, що будуть над вами.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Не бійтесь.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Будуть, на спор… Я дякую і розраховую на Ваші прямі відповіді – закон про імпічмент, зміна виборчої системи…\r\nЗеленський В.О.:\r\n- В мене добра пам'ять, я зрозумів. Дуже дякую Вам.\r\n \r\n***\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Дякую пане Президенте. І останнє – вишенька на торт.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Багато.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Багато не буває.\r\n \r\n***\r\nХомутиннік В.:\r\n- Шановні колеги! Шановний пане Президенте!\r\nТут два лідера фракції найбільших "Народний фронт" і "БПП". Сьогодні в "Народному фронті" 81, якщо я не помиляюся, і в "БПП" 135. Навіть школяр може скоригувати ці дві цифри. І скільки буде, Олеже, якщо ти підсказуєш.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Я, на жаль, уже не школяр.\r\n \r\n***\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Володимире, я хотів би… Ярослав сказав про те, що 226 голосів було в першому читанні за Виборчий кодекс і що це була гра. Так, це була гра, яку організовувала тодішні Президент і влада, тому що саме вони не хотіли змінити виборчу систему і вони самі себе перехитрили. Тому що "Опоблок" повністю проголосував, а вони не чекали, що він проголосує повністю і Порошенко скакав до люстри, що прийняли цей закон.\r\nАртур Герасимов:\r\n- Олег Валерійович, не скакав. Його частина БПП голосувала, в нас було вільне голосування.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Артуре, добре, не будемо говорити скакали чи не скакали, зараз для нас інше…\r\nРепліка:\r\n- Ми говоримо про повагу, Олег Валерійович, давайте триматися поваги.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Я з повагою кажу, що скакав до люстри, коли був прийнятий цей закон, але проїхали. Про мертвих або нічого або добре.\r\nФото: пресс-служба президента***\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Чому ви кричите?\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Я не кричу, в мене голос такий.\r\n \r\n***\r\nЗеленський В.О.:\r\n- "Узурпація влади" ким?\r\nЛяшко О.В.:\r\n- "Узурпація влади", тому що ви пропонуєте, щоб Андрій Богдан, який не наділений жодними владними повноваженнями на момент нашого обговорення, брав участь і вирішував долю розпуску парламенту.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Андрій Богдан не вирішує долю розпуску парламенту.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Тоді на якій підставі він тут знаходиться і говорить.\r\n \r\n***\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Ви кожне слово кажете про рейтинг і про популярність. Я не та людина.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Дивіться, мене теж не хвилює Ваш рейтинг, мене хвилює…\r\n \r\n***\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Ви, нарешті, дасте команду віддати мій телефон?\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Я не даю людям команди. Я інша людина. Я цю охорону перший день бачу.\r\n \r\n***\r\nЛяшко О.В.:\r\n- До рації й присяги. Хочеться – не хочеться живи по Закону і по Конституції. Ми всі президенти, ми всі відповідаємо.\r\nЗеленський В.О.:\r\n- Молодець! (Сміх в залі). Цитує це вже хорошо.\r\nЛяшко О.В.:\r\n- Я ж сказав, я тричі прочитав промову, креативна, нормальна промова.\r\nНагадаємо, Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради