Хто ви і як вас звати?: Найсмішніші моменти зустрічі Зеленського з керівництвом фракцій Ради

"Чому у вас 20 депутатів, а не 100?" – "Тому що ви наді мною незаслужено сміялися!"У четвер, 30 травня, на сайті Президента була опублікована стенограма консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Верховної Ради, які відбулися 21 травня, на наступний день після інавгурації в будівлі Адміністрації президента. Новий лідер хотів обговорити з колегами питання розпуску парламенту та дострокових виборів. Зустріч тривала близько трьох годин

"КП" в Україні" зібрала найбільш кумедні моменти зустрічі, багато з яких сміливо могли б претендувати бути озвученими зі сцени "Кварталу 95".

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Зеленський В.О.:

Доброго дня всім! Сідайте, будь ласка. Мені здається, що трішки холодно. Да, а як тепліше зробити?

Парубій А.В.:

- Ніхто не обіцяв, що буде легко. (Сміх в залі).

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Лидер "Радикальной партии" попал на встречу с опозданием, так как охрана не пустила его с телефоном. Депутат зашел в зал, когда согласился с условиями.

Ляшко О.В.:

- Я хочу Вас як новообраного Президента спитати, чому Ви дали команду охороні не пропускати мене, вони щойно билися зі мною.

Зеленський В.О.:

- Вас били?

Ляшко О.В.:

- Да, коли я намагався пройти, вони мене відштовхували, вони мене били, вони забрали в мене телефон. Я повідомляю, якщо Ви очевидно про це не знаєте, я повідомляю Вам про цей факт. І прошу вас..

Зеленський В.О.:

- Я розберуся з цим питанням.

Ляшко О.В.:

- Я прошу Вас, дякую, що Ви розберетеся, я прошу Вас, пане Володимире, дати команду охороні, повернути мені телефон і включити пряму трансляцію наших консультацій. Це перше.

Я прошу у Вас відповіді. Верніть мій телефон.

Зеленський В.О.:

- Я не забирав у Вас телефон.

Ляшко О.В.:

- Мій телефон забрала ваша охорона. Верніть мій телефон.

Я можу розраховувати, що мій телефон Ви мені вернете, Ви не заперечуєте проти того, щоб ці історичні для країни консультації ішли в прямому ефірі.

Зеленський В.О.:

- Олег Валерійович, Ви з любого приводу робите історичний момент.

Ляшко О.В.:

- Так само як і Ви.

…

Ляшко О.В.:

- Я Вам допомагаю робити відкритість влади.

Зеленський В.О.:

- Дуже дякую.

Ляшко О.В.:

- Ви в замін забрали в мене телефон і вдарили добре по руці. Нічого переживемо, не сахарні.

Я прошу дайте команду, не починайте своє президенство із порушення Конституції і порушення прав громадян. Ви гарант Конституції.

Зеленський В.О.:

- Да.

Ляшко О.В.:

- …Не знімайте годинники коли до Вас приходять, тут немає записуючих пристроїв і не забирайте…

Зеленський В.О.:

- Андрій Володимирович з годинником, я бачу всі з годинниками.

Ляшко О.В.:

- На охороні знімали. І не забирайте телефони, віддайте мій телефон, будь ласка.

Зеленський В.О.:

- Дякую Вам, Ваша думка для нас дуже цікава.

Ляшко О.В.:

- Дякую, віддайте мій телефон.

Зеленський В.О.:

- Я передаю слово Андрію Володимировичу, якщо можна.

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Ляшко О.В.:

Пане Володимире, перед тим як перейти до консультації, я прошу Вас дати Вашій команді охороні повернути мій телефон. Ви не маєте права забирати в мене телефон. Порошенко так не робив як Ви, Порошенко телефон у мене не забирав. Я прошу Вас дати команду віддати мій телефон.

Зеленський В.О.:

- Дуже дякую.

Ляшко О.В.:

- І я Вам дякую. Дайте команду, верніть мій телефон.

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Ляшко О.В.:

- Андрію Володимировичу, я звертаюся до Вас як до Голови парламенту наполягати на тому, по-перше, в Конституції написано "консультації з Головою парламенту і лідерами фракцій". І лідер фракції кожний тут рівний – раз.

Друге – я прошу Президента України…

Зеленський В.О.:

- Я хочу, щоб Ви перестали просто говорити, ми передали слово Голові Верховної Ради Андрію Парубію і на цьому закінчили, будь ласка. Це ж не Верховна Рада.

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Ляшко О.В.:

- Пане Володимире.

Зеленський В.О.:

- Я знаю, хто я, не треба казати стільки.

Ляшко О.В.:

- А я знаю хто я.

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Парубій А.В.:

- Я питаюсь Вас: "Пане Президенте, на підставі чого Ви плануєте підписати Указ про розпуск Верховної Ради України? На основі чого Ви зробили публічну заяву про те, що Ви розпускаєте Верховну Раду України?"

Зеленський В.О.:

- Дуже Вам дякую!

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Ляшко О.В.

(Обращается к Андрею Богдану)

- У мене по процедурі питання нашої зустрічі скажіть, будь ласка, в якості кого за цим столом, де ідуть консультації, присутня, вибачте я не знаю як ваше прізвище? Як Вас звати і хто Ви? Представтесь будь ласка, хто Ви є, яку Ви займаєте посаду і яке Ви, відповідно до статті 90 Конституції України берете право у консультаціях про розпуск Верховної Ради?

Андрей Богдан:

- Пан Президент має право визначати круг осіб, які знаходяться в даній кімнаті, в тому числі і технічний персонал, до якого на даний момент, я відношусь.

Олег Валерійович, у нас дуже обмежений час на проведення консультацій.

Ляшко О.В.:

- Закон нам не регламентує час.

Зеленський В.О.:

- У нас просто обмежений час.

***

Ирина Геращенко:

- Знаєте, я хочу зауважити в присутності ваших радників, що один з них пан Разумком, по-моєму, він тут не присутній, нещодавно дозволив собі заявити ганебні абсолютно речі по відношенню до Верховної Ради України, що це якась там потаскана дівка, яку там зґвалтували, а вона вже чи збирається зґвалтувати.

Зеленський В.О.:

- Я не чув цього.

Геращенко І.В.:

- То я Вам говорю про це. А хоча ми вже не того віку.

Богдан А.Й.:

- Це Ви про кого?

Геращенко І.В.:

- Про Верховну Раду. Вибачте, будь ласка, я хочу сказати, що в сексизмі і подібні речі негідні звучати з будь-якої команди. За цим Столом сидять люди, політики деякі, які отримували в мене на горіхи за сексизм. І я хочу сказати, щоб хто би собі це не дозволяв, я буду дуже жорстко і публічно до цього протистояти.

Зеленський В.О.:

- Я можу, до речі, дати його номер телефону, щоб ви йому це сказали.

…

- Разумкову передам.



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Максим Бурбак:

- Хотів би почати з загального, а потім перейдем до вже суто юридичних питань. Я підтримую пана спікера в тому, що ми завжди повинні пам'ятати уроки історії. Ваша теза щодо суспільного запиту, і суспільство це підтримує, навіть якщо це порушення.

100 років назад, подій 1917 року ми пам'ятаємо, був запит землю селянам, ради – радам, фабрики – робочим. Всі солдати…

Зеленський В.О.:

- Це не наша країна була.

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Выступающий (не подписан в стенограмме):

- Якщо парламент попрацює тиждень, домовлячись з Вами, що через тиждень він приймає цей законопроект, а після цього Ви розпускаєте парламент і ми йдемо всі на вибори це є з точки зору фантастики звичайно, але це є один з реальних шляхів, які можна запропонувати суспільству на 50 % виконати свої обіцянки щодо знищення олігархічної і колоніальної форми мажоритарної системи в Україні.

Зеленський В.О.:

- А зараз запитайте, хто за це проголосує?

Виступаючий:

- Ну я ставлю питання, а вони сподіваюсь дадуть беззаперечно відповідь. (Діалог в залі). Я хочу закінчити.

Зеленський В.О.:

- Зараз буде Вам відповідь, що ніхто не проголосує.

Виступаючий:

- Окей, але це вже буде їх відповідь.

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Зеленський В.О.:

- Принаймні у Вас Президент не олігарх.

Виступаючий:

- Згоден, це є і плюс, але питання чи Президентові як інституції вдасться витримати бійню кланів, які будуть битися за цю інституцію, бо вона сьогодні на превеликий жаль є слабою, бо не є регульованою законом України. Тільки є декларована її незалежність Конституцією.

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Ляшко О.В.:

- Я дуже сподіваюся, що на Вашому столі, от Ви дуже вчора чудово сказали про те, що в жодному кабінеті не повинні висіти Ваші портрети, запевняю Вас, ні Вашого, ні Порошенка, ні будь-якого іншого портрета в мене не було і не буде, а портрети моїх дітей стоять давно.

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Ляшко:

- Крім виборчої системи, вчора у Вашому виступі жодного слова не пролунало про закон про імпічмент. Ви сказали про скасування депутатської недоторканості, я це повністю підтримую, наша команда буде голосувати. Але Ви не сказали жодного слова про скасування президентської недоторканості, недоторканості суддів. Перед виборами ви обіцяли..

Зеленський В.О.:

- Ми це казали.

Ляшко О.В.:

- Не казали, у вчорашній промові цього не було.

Зеленський В.О.:

- Ні, слухайте, вибачте, що Ви не редактор вчорашньої моєї промови, наступного разу я вас покличу.

Ляшко О.В.:

- На редактора? Це Вам буде дорого коштувати, коли я буду у Вас редактором. Позвіть Медведєва, він Порошенку писав чудові доповіді.

Зеленський В.О.:

- Хто такий Медведєв?

Ляшко О.В.:

- Це відома людина… Зате він добре знає українську історію і обов'язково у вашій доповіді наступній напише "Росія агресор" і "окупувала нашу територію". Я в цьому впевнений. А хочете я вам це напишу як спічрайтер.

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Ляшко:

- І останнє, 450 депутатів це багато. Я пропоную Вам внести зміни до Конституції до парламенту про скорочення чисельності депутатів Верховної Ради до 250 чоловік. Ми з цією ініціативою виступали під час виборчих компаній…

Зеленський В.О.:

- А чому ж не прийняли Вашу ініціативу?

Ляшко О.В.:

- Тому що Вас обрали Президентом.

Зеленський В.О.:

- За ці 5 років?

Ляшко О.В.:

- За ці 5 років, тому що в мене у парламенті 20 депутатів.

Зеленський В.О.:

- А чому 20 у вас, а не 100?

Ляшко О.В.:

- Тому що Ви нады мною незаслужено сміялися.

Зеленський В.О.:

- Через це люди Вас не обирають.

Ляшко О.В.:

- Да і обрали Вас. І тепер сміятися боюсь, що будуть над вами.

Зеленський В.О.:

- Не бійтесь.

Ляшко О.В.:

- Будуть, на спор… Я дякую і розраховую на Ваші прямі відповіді – закон про імпічмент, зміна виборчої системи…

Зеленський В.О.:

- В мене добра пам'ять, я зрозумів. Дуже дякую Вам.

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Ляшко О.В.:

- Дякую пане Президенте. І останнє – вишенька на торт.

Зеленський В.О.:

- Багато.

Ляшко О.В.:

- Багато не буває.

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Хомутиннік В.:

- Шановні колеги! Шановний пане Президенте!

Тут два лідера фракції найбільших "Народний фронт" і "БПП". Сьогодні в "Народному фронті" 81, якщо я не помиляюся, і в "БПП" 135. Навіть школяр може скоригувати ці дві цифри. І скільки буде, Олеже, якщо ти підсказуєш.

Ляшко О.В.:

- Я, на жаль, уже не школяр.

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Ляшко О.В.:

- Володимире, я хотів би… Ярослав сказав про те, що 226 голосів було в першому читанні за Виборчий кодекс і що це була гра. Так, це була гра, яку організовувала тодішні Президент і влада, тому що саме вони не хотіли змінити виборчу систему і вони самі себе перехитрили. Тому що "Опоблок" повністю проголосував, а вони не чекали, що він проголосує повністю і Порошенко скакав до люстри, що прийняли цей закон.

Артур Герасимов:

- Олег Валерійович, не скакав. Його частина БПП голосувала, в нас було вільне голосування.

Ляшко О.В.:

- Артуре, добре, не будемо говорити скакали чи не скакали, зараз для нас інше…

Репліка:

- Ми говоримо про повагу, Олег Валерійович, давайте триматися поваги.

Ляшко О.В.:

- Я з повагою кажу, що скакав до люстри, коли був прийнятий цей закон, але проїхали. Про мертвих або нічого або добре.



Фото: пресс-служба президента

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Зеленський В.О.:

- Чому ви кричите?

Ляшко О.В.:

- Я не кричу, в мене голос такий.

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Зеленський В.О.:

- "Узурпація влади" ким?

Ляшко О.В.:

- "Узурпація влади", тому що ви пропонуєте, щоб Андрій Богдан, який не наділений жодними владними повноваженнями на момент нашого обговорення, брав участь і вирішував долю розпуску парламенту.

Зеленський В.О.:

- Андрій Богдан не вирішує долю розпуску парламенту.

Ляшко О.В.:

- Тоді на якій підставі він тут знаходиться і говорить.

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Зеленський В.О.:

- Ви кожне слово кажете про рейтинг і про популярність. Я не та людина.

Ляшко О.В.:

- Дивіться, мене теж не хвилює Ваш рейтинг, мене хвилює…

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Ляшко О.В.:

- Ви, нарешті, дасте команду віддати мій телефон?

Зеленський В.О.:

- Я не даю людям команди. Я інша людина. Я цю охорону перший день бачу.

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Ляшко О.В.:

- До рації й присяги. Хочеться – не хочеться живи по Закону і по Конституції. Ми всі президенти, ми всі відповідаємо.

Зеленський В.О.:

- Молодець! (Сміх в залі). Цитує це вже хорошо.

Ляшко О.В.:

- Я ж сказав, я тричі прочитав промову, креативна, нормальна промова.

Нагадаємо, Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради