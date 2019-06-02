У Києві стартує щорічний футбольний турнір пам‘яті Лобановського

З 3-го по 5-те червня в Києві проходитиме щорічний, 16-й за ліком, Меморіал Валерія Лобановського. У ньому візьмуть участь молодіжні збірні України, Болгарії, Ізраїлю та Кіпру.

Як повідомили Українським Новинам в Українській асоціації футболу, у півфіналі команда Руслана Ротаня зіграє з кіпріотами, а болгари - з ізраїльтянами. Слід зазначити, що відповідно до регламенту нинішніх змагань, обидві гри за участю збірної України U-21 пройдуть на НСК "Олімпійський", який приймав матчі цього кубку лише в дебютному розіграші, у 2003 році. Два інші поєдинки відбудуться на НТК ім. Віктора Баннікова.

- На це рішення вплинуло кілька чинників, - сказав перший віце-президент Української асоціації футболу Олег Протасов. - По-перше, проведення матчів на головному стадіоні країни, на арені, де лише минулого року відбувся фінал Ліги чемпіонів, автоматично підвищує статусність самого турніру. По-друге, цього року нашому Метру виповнилося б 80. І ми вважаємо, що нам потрібно з повагою ставитися до нашого історичного надбання, пишатися ним і прищеплювати відповідні цінності поколінню, що зростає. Тим більше, що для багатьох в Європі футбольна Україна й досі асоціюється в першу чергу з Валерієм Васильовичем, якого вважають одним із найкращих тренерів в історії європейського футболу. І наші молоді футболісти матимуть чудову нагоду доторкнутися до минулого. Адже НСК "Олімпійський" (колишній Республіканський стадіон) - рідна арена для Лобановського. На цьому стадіоні його грою захоплювалися десятки тисяч уболівальників. Потім, коли він очолив київське "Динамо", тут здобувалися яскраві перемоги в чемпіонаті та Кубку СРСР, торувався шлях до переможних фіналів у Кубку володарів кубків, саме тут "Динамо" перемогло в матчі-відповіді за Суперкубок УЄФА мюнхенську "Баварію" з Беккенбауером та ще цілою низкою тодішніх чемпіонів світу.

Тож Протасов підкреслив, що як футбольні вболівальники, так і спеціалісти з УАФ розраховують, що виступи на НСК "Олімпійський" слугуватимуть додатковою мотивацією для гравців нашої молодіжної збірної, і підопічні Руслана Ротаня зможуть показати змістовну гру й порадувати прихильників найпопулярнішої в світі гри, які, сподіваємося, не оминуть її своєю увагою й особисто підтримають наших хлопців.

До того ж, в УАФ зазначили, що вхід для вболівальників на всі матчі турніру - вільний.

Між тим, молодіжна збірна України лише одного разу здобувала головний трофей меморіалу, тож є надія, що головна арена країни виявиться для нас фартовою, і ми вдруге виграємо цей престижний кубок.

Як повідомляли Українські Новини, 29 травня в Баку відбулося засідання Виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). Даний захід пройшов в рамках проведення в столиці Азербайджану фінального матчу Ліги Європи, в якому зустрічалися лондонські команди "Челсі" і "Арсенал".

За підсумками роботи виконкому президент Української асоціації футболу Андрій Павелко був обраний головою Комітету УЄФА по статусу гравців, трансферів, агентам і матч-агентам.