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31 травня 2019, пʼятниця, 01:01 9
Верховна Рада і партії 2019-05-31T03:15:02+03:00
Українські Новини
Вакарчук зізнався, хто фінансує його партію

Вакарчук зізнався, хто фінансує його партію

Співак Святослав Вакарчук. Скріншот відео Кіѕһкіпа
Співак Святослав Вакарчук. Скріншот відео Кіѕһкіпа

Співак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що першим почав фінансувати свою партію.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Першим, хто почав давати гроші в нашу партію, був Святослав Вакарчук. Всі ці гроші будуть офіційно показані, я те, що можу скромно заробляти, даю. Друге - це велика кількість представників середнього бізнесу, кілька великих бізнесменів. Але я вам обіцяю, що ми не збираємося працювати і просити будь-якої підтримки, тим більше фінансової, ні від кого з тих, кого вважають олігархами", - сказав він.

Крім того, за словами Вакарчука, першою законодавчою ініціативою партії "Голос" у парламенті стане законопроект про деолігархізацію.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук має намір брати участь у виборах Ради зі своєю партією "Голос" і вже представив команду.

При цьому він виключає попадання діючих депутатів Верховної Ради у списку його партії.

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