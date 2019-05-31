Вакарчук зізнався, хто фінансує його партію

Співак, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що першим почав фінансувати свою партію.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"Першим, хто почав давати гроші в нашу партію, був Святослав Вакарчук. Всі ці гроші будуть офіційно показані, я те, що можу скромно заробляти, даю. Друге - це велика кількість представників середнього бізнесу, кілька великих бізнесменів. Але я вам обіцяю, що ми не збираємося працювати і просити будь-якої підтримки, тим більше фінансової, ні від кого з тих, кого вважають олігархами", - сказав він.

Крім того, за словами Вакарчука, першою законодавчою ініціативою партії "Голос" у парламенті стане законопроект про деолігархізацію.

Як повідомляли Українські Новини, Вакарчук має намір брати участь у виборах Ради зі своєю партією "Голос" і вже представив команду.

При цьому він виключає попадання діючих депутатів Верховної Ради у списку його партії.