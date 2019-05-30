Трансгендерність офіційно припинила вважатися психічним розладом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) виключила трансгендерність зі списку психічних розладів. Нова версія списку Міжнародної класифікації хвороб (МКБ), прийнята ВООЗ, передбачає, що подібні питання тепер будуть внесені в розділ "Сексуальне здоров'я", повідомляє "BBC Україна".

У правозахисній організації Human Rights Watch висловили думку, що таке рішення стане позитивним сигналом для трансгендерних людей у всьому світі.

В останній версії Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-11) йдеться, що трансгендерність використовується для опису людей, чия гендерна ідентичність відрізняється від статі, зафіксованої при народженні.

МКБ-10 трансгендерність розглядалася як розлад гендерної ідентичності. Ця тема була частиною розділу про поведінкові розлади.

"Ми прибрали її звідти, тому що стали краще розуміти, що насправді це не стан психічного здоров'я. Залишити трансгендерність в цьому розділі означало б стигматизацію трансгендерів. Тому, щоб запобігти стигматизації, трансгендерність помістили до іншого розділу", - говорить доктор Лейл Цього, експерт ВООЗ.

Грем Рід з організації Human Rights Watch каже, що тепер уряди країн повинні реформувати свої системи охорони здоров'я і закони в цій області, щоб відмовитися від діагнозу, який тепер офіційно є застарілим.

У деяких країнах, зокрема в Японії, трансгендерам необхідно отримати довідку про психічний розлад, щоб зміни в їх гендерній ідентичності визнали офіційно.

У країн-членів Всесвітньої організації охорони здоров'я є час до 2022 року, щоб привести свої правила у сфері охорони здоров'я у відповідність з МКБ-11.

Одночасно з виключенням трансгендерності зі списку психічних розладів, ВООЗ також внесла в нього кілька нових хвороб - йдеться, зокрема, про емоційне вигоряння.

ВООЗ описує розлад як "хронічний стрес на робочому місці, з яким своєчасно не впоралися".

Згідно з ВООЗ, емоційне вигорання слід пов'язувати виключно з професійною діяльністю. Розлади, пов'язані зі стресом, тривогою або страхом, відносяться до іншої категорії захворювань, відзначають фахівці.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві пройшов марш до Дня пам'яті трансгендерів. Організатори маршу за права трансгендерів звинуватили поліцію в нездатності захистити права людини.

Тим часом Тайвань стала першою країною в Азії, що легалізувала одностатеві шлюби.