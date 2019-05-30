У Шевченківському райсуді розпорошили невстановлену речовину

Невідомий розпилив встановлений речовина під час судового засідання в будівлі Шевченківського районного суду Києва.\r\nПро це йдеться в повідомленні на сторінці Шевченківського райсуду в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні в приміщенні Шевченківського районного суду Києва, перед початком чергового судового засідання в одному з кримінальних проваджень, розглянутих судом, скоєно напад на підозрюваного", - сказано в ньому.\r\nЗазначається, що напад стався після того, як підозрюваного доставили в зал судового засідання.\r\nПрисутні під час засідання вільні слухачі, які виявили бажання бути присутніми на суді, вступили з підозрюваним у суперечку.\r\nОдин із слухачів напав на нього, розпорошивши в окреме приміщення, в якому знаходився підозрюваний, невідома речовина.\r\nНа даний момент правоохоронці з'ясовують обставини події.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 8 учнів були госпіталізовані через розпилення невідомої речовини в ПТУ в Острозі Рівненської області.\r\nТакож в шкільному туалеті під Житомиром розпорошили газ: госпіталізовані 13 учнів.