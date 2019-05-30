підписатися на розсилку
26.4 26.75
29.2 29.85
˟
30 травня 2019, четвер, 20:15 13
Судова влада 2019-05-30T22:30:02+03:00
Українські Новини
У Шевченківському райсуді розпорошили невстановлену речовину

У Шевченківському райсуді розпорошили невстановлену речовину

Невідомий розпилив встановлений речовина під час судового засідання в будівлі Шевченківського районного суду Києва.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Шевченківського райсуду в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні в приміщенні Шевченківського районного суду Києва, перед початком чергового судового засідання в одному з кримінальних проваджень, розглянутих судом, скоєно напад на підозрюваного", - сказано в ньому.

Зазначається, що напад стався після того, як підозрюваного доставили в зал судового засідання.

Присутні під час засідання вільні слухачі, які виявили бажання бути присутніми на суді, вступили з підозрюваним у суперечку.

Один із слухачів напав на нього, розпорошивши в окреме приміщення, в якому знаходився підозрюваний, невідома речовина.

На даний момент правоохоронці з'ясовують обставини події.

Як повідомляли Українські Новини, 8 учнів були госпіталізовані через розпилення невідомої речовини в ПТУ в Острозі Рівненської області.

Також в шкільному туалеті під Житомиром розпорошили газ: госпіталізовані 13 учнів.

Більше новин про: Газ Шевченківський районний суд Києва хімічна речовина

Архів
Новини
Зеленський опублікував стенограму консультацій з керівництвом і лідерами фракцій Ради 22:41 Документ
Без обмежень: Супрун розповіла, як будуть боротися з фальшивими довідками про вакцинацію 22:30
Кремль проводить в Криму чергову чистку, - Клімкін 22:00
Трансгендерність офіційно припинила вважатися психічним розладом 21:50
Зеленський визначив свій пріоритет щодо Донбасу 21:16
більше новин
Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента 14:52
Торгова марка "Квочка" Олега Бахматюка підтримала фестиваль таланту та краси для дітей з інвалідністю "Казкові мрії" 14:45 Прес-реліз
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
НАБУ провело обшук в підконтрольних фірмах ФФУ: вилучили м'ячі та алкоголь 09:18 Доповнено
Зеленський назвав другого ворога, з яким Україна веде війну 19:30
більше новин
Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ 10:40
Нові правила української мови почнуть діяти з 3 червня 15:15
Нетверезий стан, ідіот, дурень: Мосійчук прийшов на ефір п'яний, хрестився і обзивав глядачів 09:21
Перед відставкою Клімкін купив квартиру за 3 млн гривень 10:42
Суд заарештував майно Аллерова 06:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok