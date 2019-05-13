В школьном туалете под Житомиром распылили газ: 13 учеников госпитализированы

13 школьников госпитализированы из-за распыления газа в Коростышеве Житомирской области.\r\nОб этом говорится в сообщении управления Национальной полиции в Житомирской области, передают Українськi Новини.\r\nВ сообщении сказано, что 13 мая в полицию поступило сообщение о распылении в туалете одной из школ Коростышева аэрозольного газа раздражающего действия.\r\nНа место происшествия выехала следственно-оперативная группа Коростышевского отдела полиции.\r\nПравоохранители выяснили, что на перемене между уроками в туалете школы на третьем этаже кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, из-за которого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи, 13 учеников госпитализированы.\r\nУчебный процесс после проветривания помещения продолжился.\r\nПолиция установила, что газ распылил ученик 8-го класса.\r\nПредварительная квалификация происшествия - ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.\r\nСтатья предусматривает ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы.\r\nКак сообщали Українські Новини, 8 учеников были госпитализированы из-за распыления неизвестного вещества в ПТУ в Остроге Ровенской области.