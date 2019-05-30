Савік Шустер стане ведучим ток-шоу на каналі "Україна"

Телеведучий Савік Шустер, який нещодавно після довгої відсутності повернувся в Україну, може почати вести шоу на телеканалі "Україна". Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерело з оточення журналіста.

"На 70% це майже прийняте рішення. У Савіка не особливо великий вибір, між фактично трьома каналами, і з цим вони просунулися далі за інших. Другий обговорюваний варіант - 112 канал. Але швидше за все це буде ТК "Україна", - сказав джерело.

Зазначимо, що Шустер вже вів своє політичне ток-шоу на "Україні" (телеканал належить великому підприємцю Рінату Ахметову) з 2008 по 2010 роки.

Зараз за вимірами аудиторії "Україна" є найрейтинговішим телеканалом країни. Його власником є найбільший український підприємець Рінат Ахметов.

Нагадаємо, що в Україну повернувся журналіст Савік Шустер.

А також, що Савік Шустер запускає новий проект.