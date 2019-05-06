В Украину вернулся журналист Савик Шустер

Сегодня, 6 мая, журналист и телеведущий Савик Шустер вернулся в Украину. Он прилетел в аэропорт "Борисполь" рейсом "Рим – Киев" в 17.25.

Об этом написала "Страна".

Также сообщается, что Савик Шустер вышел через ЗОД (зал официальных делегаций) в терминале "В".

Как сообщали Українські Новини, Савик Шустер запускает новый проект.

Ранее Печерский районный суд Киева в закрытом судебном заседании постановил обыскать жилье и студию ведущего ток-шоу "Шустер LIVE" Савика Шустера.

Позже Печерский районный суд Киева отрицал вынесение постановления на проведение обысков в доме и студии телеведущего Савика Шустера.

1 декабря 2016 года телеканал Шустера 3S.tv сообщил о прекращении своей деятельности с 1 января 2017 года в связи с финансовыми проблемами.