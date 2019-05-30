Капітаном корабля, який протаранив теплохід в Будапешті, виявився українець

Капітаном річкового теплохода "Viking Sygin", який зіткнувся з прогулянковим теплоходом "Русалка" в Будапешті, є громадянин України. Теплохід затонув з 35 людьми на борту. Про це повідомляє hvg.hu, передає "Українська правда".

Представник угорської поліції на прес-конференції заявив, що українець очолював екіпаж "Viking Sygin", який виконував річковий круїз по Дунаю з німецького міста Пассау в Будапешт.

Він також зазначив, що у капітана великий досвід роботи. Поліція вже допитала екіпаж, але подробиць допиту не оприлюднила.

Правоохоронці також відкрили кримінальну справу, але поки ніяких звинувачень нікому не пред'явлення являли.

Поліція також оприлюднила нове відео, на якому можна побачити, як Viking Sygin на швидкості наздоганяє "Русалку" і врізається в неї, після чого прогулянковий теплохід перевертається на бік.

Нагадаємо, що в центрі Будапешта навпроти парламенту прогулянковий катер затонув на Дунаї: загинули туристи з Південної Кореї.