Суд відмовив ГПУ в доступі до телефонних переговорів журналістки Бердинських

Печерський районний суд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в доступі до інформації про телефонні переговори журналістки видання "Новий час" Христини Бердинських.

Про це журналістка написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Перемога. Печерський суд відмовив у задоволенні клопотання ГПУ про доступ до даних з мого телефону за 1,5 року. Рішення остаточне і не може бути оскаржене! 9 місяців боротьби нарешті закінчилися перемогою! Ура, ура, ура", - написала вона.

За її словами, слідчий Генпрокуратури навіть не з'явився на судове засідання.

Бердинських підкреслила, що йому як і генеральному прокурору Юрію Луценку має бути соромно, тому що вони так і не відкликали це безглузде клопотання.

Як повідомляли Українські Новини, ЄСПЛ зобов'язав ГПУ припинити прослуховування телефонів Седлецької і Бердинських.

Раніше, 18 вересня суд скасував доступ Генпрокуратури до мобільних переговорів і СМС Седлецької. У ГПУ заявили, що у телефонних розмовах Седлецької і Бердинських ГПУ потрібні тільки дати перебування в одній геолокації.

При цьому Рада Європи вважає загрозою другого рівня доступ ГПУ до телефону Седлецької.

Раніше Генпрокуратура отримала доступ до телефонних розмов журналіста "Радіо Свободи" у справі Ситника.