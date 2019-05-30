Суд відмовив ГПУ в доступі до телефонних переговорів журналістки Бердинських

Печерський районний суд Києва відмовив Генеральній прокуратурі в доступі до інформації про телефонні переговори журналістки видання "Новий час" Христини Бердинських.\r\nПро це журналістка написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"Перемога. Печерський суд відмовив у задоволенні клопотання ГПУ про доступ до даних з мого телефону за 1,5 року. Рішення остаточне і не може бути оскаржене! 9 місяців боротьби нарешті закінчилися перемогою! Ура, ура, ура", - написала вона.\r\nЗа її словами, слідчий Генпрокуратури навіть не з'явився на судове засідання.\r\nБердинських підкреслила, що йому як і генеральному прокурору Юрію Луценку має бути соромно, тому що вони так і не відкликали це безглузде клопотання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ЄСПЛ зобов'язав ГПУ припинити прослуховування телефонів Седлецької і Бердинських.\r\nРаніше, 18 вересня суд скасував доступ Генпрокуратури до мобільних переговорів і СМС Седлецької. У ГПУ заявили, що у телефонних розмовах Седлецької і Бердинських ГПУ потрібні тільки дати перебування в одній геолокації.\r\nПри цьому Рада Європи вважає загрозою другого рівня доступ ГПУ до телефону Седлецької.\r\nРаніше Генпрокуратура отримала доступ до телефонних розмов журналіста "Радіо Свободи" у справі Ситника.