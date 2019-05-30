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30 травня 2019, четвер, 11:39 19
Політика 2019-05-30T13:15:50+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ самостійне міжнародне співробітництво

Зеленський доручив МЗС забезпечити НАБУ самостійне міжнародне співробітництво

Президент доручив МЗС забезпечити НАБУ самостійне міжнародне співробітництво. Фото: НАБУ
Президент доручив МЗС забезпечити НАБУ самостійне міжнародне співробітництво. Фото: НАБУ

Президент Володимир Зеленський доручив Мністерству закордонних справ забезпечити Національному антикорупційному бюро (НАБУ) можливість самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами в розслідуванні корупційних злочинів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Зеленський доручив МЗС невідкладно проінформувати Раду Європи та Організацію Об'єднаних Націй (ООН) про законодавчі повноваження НАБУ здійснювати міжнародне співробітництво і пряму комунікацію з антикорупційними органами іноземних держав.

Президент зазначив, що, відповідно до закону "Про Національне антикорупційне бюро України" і Кримінального процесуального кодексу, НАБУ наділене повноваженнями центрального органу з міжнародного співробітництва в розслідуванні кримінальних проваджень, тобто бюро може безпосередньо комунікувати з міжнародними партнерами з розслідування корупційних діянь, передавати й отримувати запити про міжнародну правову допомогу.

Однак, як вважає Зеленський, через відсутність політичної волі з боку колишнього Президента Петра Порошенка і з метою перешкоджання роботі НАБУ реалізація повноважень бюро здійснювати міжнародне співробітництво блокувалася.

"З метою виконання Національним бюро згаданих повноважень прошу невідкладно повідомити депозитаріям міжнародних багатосторонніх договорів про визнання Україною з 25 січня 2015 Національного бюро центральним органом (спільно з Міністерством юстиції та Генеральною прокуратурою) в сфері міжнародно-правового співробітництва в кримінальних процесах, направивши відповідні заяви до шістьох визначених міжнародних багатосторонніх договорів, учасником яких є Україна", - наголошується в дорученні Президента.

Як повідомляли Українські Новини, команда Зеленського допускає перезапуск НАБУ і САП.

А також ДБР запідозрило 20 детективів НАБУ присвоєння 38 млн гривень зарплати.

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