"Челсі" розгромило "Арсенал" у фіналі Ліги Європи: відео голів

Вчора, 29 травня, відбувся фінал Ліги Європи 2018/19, в якому за перемогу змагалися "Челсі" і "Арсенал". "Челсі" здобув перемогу над "Арсеналом". Про це повідомляє Футбол 24.

Так, повідомляється, що перший тайм поєдинку завершився без голів, а от у другій половині гри було забито одразу 5 м'ячів.

Таким чином, матч завершився з рахунком 4: 1 на користь "Челсі".

Наголошується, що Мауріціо Саррі виграв перший трофей у кар'єрі, а Унаї Емері вперше програв у фіналі єврокубка. Голкіпер Арсеналу Петро Чех провів останній матч у кар'єрі – як легенда "канонірів", так і "Челсі" встановив цікавий рекорд у своєму останньому поєдинку.

Це поразка залишила Арсенал без Ліги чемпіонів на наступний сезон. "Каноніри" не будуть грати в найпрестижнішому європейському клубному турнірі третій рік поспіль.

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Як повідомляли Українські Новини, "Челсі" розгромило "Динамо" в домашньому матчі в Києві з рахунком 5:0.

Раніше "Динамо" розгромило "Олімпіакос" і вийшов у 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА.