У Рівненській області розбився військовий вертоліт, весь екіпаж загинув

Вчора ввечері, 29 травня, у Рівненській області сталося падіння військового вертольота Мі-8, в результаті якого загинув весь екіпаж. Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.

"Пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8. В результаті авіаційної катастрофи, за попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що вертоліт впав біля села Сестрятин Радивилівського району.

На місці катастрофи працюють рятувальні служби і правоохоронні органи. Для з'ясування обставин на місце події виїхала комісія Міністерства оборони, Генерального штабу та командування Сухопутних військ.

Проводяться слідчо-оперативні дії, з'ясовуються причини авіаційної катастрофи.

Більш детальна інформація буде надана після з'ясування обставин події.

Керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу та командування Сухопутних військ ЗС України висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким з приводу трагічної загибелі льотчиків.

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