У Рівненській області розбився військовий вертоліт, весь екіпаж загинув

Вчора ввечері, 29 травня, у Рівненській області сталося падіння військового вертольота Мі-8, в результаті якого загинув весь екіпаж. Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ Збройних сил України в Facebook.\r\n"Пізно ввечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8. В результаті авіаційної катастрофи, за попередньою інформацією, загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.\r\nНаголошується, що вертоліт впав біля села Сестрятин Радивилівського району.\r\nНа місці катастрофи працюють рятувальні служби і правоохоронні органи. Для з'ясування обставин на місце події виїхала комісія Міністерства оборони, Генерального штабу та командування Сухопутних військ.\r\nПроводяться слідчо-оперативні дії, з'ясовуються причини авіаційної катастрофи.\r\nБільш детальна інформація буде надана після з'ясування обставин події.\r\nКерівництво Міністерства оборони, Генерального штабу та командування Сухопутних військ ЗС України висловлюють глибокі співчуття рідним та близьким з приводу трагічної загибелі льотчиків.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, за даними ЗМІ, на українсько-румунському кордоні розбився вертоліт з контрабандою, загинула одна людина.\r\nРаніше в США розбився військовий вертоліт, є загиблі.