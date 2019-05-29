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29 травня 2019, середа, 18:20 76
Судова влада 2019-05-29T18:25:50+03:00
Українські Новини
ДСА призначила нового гендиректора "Інформаційних судових систем", оскільки колишнього нав'язали з АП

ДСА призначила нового гендиректора "Інформаційних судових систем", оскільки колишнього нав'язали з АП

Державна судова адміністрація (ДСА) призначила Олега Тертичного на посаду генерального директора держпідприємства "Інформаційні судові системи", оскільки колишній керівник був нав'язаний Адміністрацією екс-президента Петра Порошенка.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСА, передають Українські Новини.

За результатами засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації, переможцем конкурсного відбору на посаду гендиректора "Інформаційних судових систем" став Тертичний.

3 квітня завершилася спеціальна перевірка щодо Тертичного.

Наказом Державної судової адміністрації від 28 травня Тертичний призначений на посаду генерального директора державного підприємства з 30 травня на умовах укладеного контракту.

Як повідомляли Українські Новини, раніше голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зіновій Холоднюк заявив, що своєчасному запуску єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи перешкоджав тиск з боку чиновників Адміністрації колишнього Президента Петра Порошенка.

За його словами, чиновники з Адміністрації наполегливо "рекомендували" йому свою людину на посаду керівника директора Державного підприємства "Інформаційні судові системи".

Голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи Порошенка.

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