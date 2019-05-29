ДСА призначила нового гендиректора "Інформаційних судових систем", оскільки колишнього нав'язали з АП

Державна судова адміністрація (ДСА) призначила Олега Тертичного на посаду генерального директора держпідприємства "Інформаційні судові системи", оскільки колишній керівник був нав'язаний Адміністрацією екс-президента Петра Порошенка.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСА, передають Українські Новини.\r\nЗа результатами засідання постійно діючої комісії з проведення конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації, переможцем конкурсного відбору на посаду гендиректора "Інформаційних судових систем" став Тертичний.\r\n3 квітня завершилася спеціальна перевірка щодо Тертичного.\r\nНаказом Державної судової адміністрації від 28 травня Тертичний призначений на посаду генерального директора державного підприємства з 30 травня на умовах укладеного контракту.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зіновій Холоднюк заявив, що своєчасному запуску єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи перешкоджав тиск з боку чиновників Адміністрації колишнього Президента Петра Порошенка.\r\nЗа його словами, чиновники з Адміністрації наполегливо "рекомендували" йому свою людину на посаду керівника директора Державного підприємства "Інформаційні судові системи".\r\nГолова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи Порошенка.