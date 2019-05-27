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27 травня 2019, понеділок, 11:30 30
Судова влада 2019-05-27T13:15:03+03:00
Українські Новини
Запуск системи ЄСІТС зірвано через кадровий тиск попередньої АПУ - Холоднюк

Запуск системи ЄСІТС зірвано через кадровий тиск попередньої АПУ - Холоднюк

Голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк заявляє, що своєчасному запуску єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи перешкоджав тиск з боку АПУ колишнього президента Петра Порошенка.

Про це він сказав в інтерв'ю Українським Новинам.

"Введення Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (ЄСІТС, - ред.) зараз дійсно припинено. Її запуск відкладений через неконструктивну позицію колишніх чиновників Адміністрації екс-президента, які наполегливо "рекомендували" свою людину на посаду керівника директора Державного підприємства "Інформаційні судові системи" (ДП "ІСС")", - повідомив Холоднюк.

За його словами, виведення "ІСС" з-під контролю ДСА було обумовлено кадровими призначеннями, рекомендованими Адміністрацією.

"Саме чиновники АПУ наполягали на звільненні попереднього генерального директора ДП і моя помилка в тому, що я виконав цю вимогу. І я це визнаю. Внаслідок політично мотивованих призначень, введенням системи займалися люди, які не мають ніякого відношення до інформаційних технологій. Саме тому зірвані терміни впровадження ЄСІТС, а в грудні минулого року відбувся масштабний збій системи через несанкціоноване втручання в її роботу. Не виключено, що хакерам сприяли зсередини ДП "ІСС", - зазначив голова ДСА.

Він додав, що на даний момент цією справою займається СБУ і правоохоронці.

Холоднюк підкреслив, що ДСА має намір повернути контроль над державним підприємством "Інформаційні судові системи", виправити грубі помилки і впровадити систему в найближчому майбутньому.

Як повідомляли Українські Новини, голова Державної судової адміністрації (ДСА) Зеновій Холоднюк розкритикував методи впровадження судової реформи.

Холоднюк вважає недавні обшуки в Державній судовій адміністрації політично мотивованими.

Національне антикорупційне бюро проводило обшук в будівлі Державної судової адміністрації.

 

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