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29 травня 2019, середа, 18:20 27
Події 2019-05-29T18:22:00+03:00
Українські Новини
Невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще більше 10 об'єктів у Львові

Невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще більше 10 об'єктів у Львові

Невідомий 29 травня у другій половині дня повідомив про мінування міжнародного аеропорту "Львів", головного залізничного вокзалу і ще більше 10 об'єктів у Львові. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами, повідомлення про замінування надійшло в поліцію.

Серед іншого анонім повідомив про замінування медичних закладів, готелів і торгових центрів.

На місце події прибули вибухотехніки, проводиться евакуація.

29 травня до Львова з першим візитом прибув Президент Володимир Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий 24 травня повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще 11 об'єктів у Львові.

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