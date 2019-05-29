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  • Керівник департаменту Львівської міськради госпіталізований через побиття під час штурму будівлі міськради у Львові
29 травня 2019, середа, 18:17 34
Події 2019-05-29T20:38:53+03:00
Українські Новини
Керівник департаменту Львівської міськради госпіталізований через побиття під час штурму будівлі міськради у Л

Керівник департаменту Львівської міськради госпіталізований через побиття під час штурму будівлі міськради у Львові

Керівник департаменту "Адміністрація міського голови" Львівської міської ради Євген Бойко госпіталізовано внаслідок побиття під час штурму будівлі міськради невідомими у Львові. Про це йдеться в повідомленні Львівської міськради, передають Українські Новини.

"Після побиття псевдоактивистами, які сьогодні виламали двері в ратушу і прорвалися всередину, директора департаменту "Адміністрація міського голови" Євген Бойко госпіталізували з травмою селезінки", - йдеться в повідомленні.

Після медичного огляду лікарі наполягли на госпіталізації, попередньо, на кілька днів.

Як повідомляли Українські Новини, невідомі виламали двері на вході до Львівської міськради.

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