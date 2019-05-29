Неизвестные выломали дверь на входе в Львовский горсовет

Неизвестные около 11:00 выломали дверь на входе в Львовский городской совет.\r\nОб этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.\r\n\r\n\r\n"Лица, которые ранее во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно краской, выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь", - говорится в сообщении.\r\nК протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента Администрации городского головы Евгений Бойко.\r\n\r\n\r\n"Активисты не захотели слушать чиновников городского совета и выломали дверь в городской совет. Началась толкотня и драка", - говорится в сообщении.\r\nФото: Львовский горсовет\r\nКонструктивного разговора не получилось.\r\nТакже горсовет публикует фото и видео инцидента.\r\nКак сообщали Українські Новини,\r\nнеизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.