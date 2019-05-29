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29 мая 2019, среда, 12:00 1579
Происшествия 2019-05-29T12:16:42+03:00
Українські Новини
Неизвестные выломали дверь на входе в Львовский горсовет

Неизвестные выломали дверь на входе в Львовский горсовет

Фото: Львовский горсовет
Фото: Львовский горсовет

Неизвестные около 11:00 выломали дверь на входе в Львовский городской совет.

Об этом говорится в сообщении Львовского городского совета, передают Українські Новини.

"Лица, которые ранее во время заседания исполнительного комитета облили должностных лиц городского совета неизвестной жидкостью, предположительно краской, выломали дверь в городской ратуше и ворвались внутрь", - говорится в сообщении.

К протестующим вышли управляющая делами исполкома Марта Литвинюк, директор юридического департамента Гелена Пайонкевич и директор департамента Администрации городского головы Евгений Бойко.

"Активисты не захотели слушать чиновников городского совета и выломали дверь в городской совет. Началась толкотня и драка", - говорится в сообщении.

Фото: Львовский горсоветФото: Львовский горсовет

Конструктивного разговора не получилось.

Также горсовет публикует фото и видео инцидента.

Как сообщали Українські Новини,

неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще 11 объектов во Львове.

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