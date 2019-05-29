Грози з градом, шквали і спека: у четвер в Україні буде контрастна погода

30 травня в Києві мінлива хмарність, короткочасний дощ, вночі місцями, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +16...+18 градусів, вдень +25...+27 градусів.Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +17...+24 градуси, на Прикарпатті місцями +13...+18 градусів.

У Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень істотний дощ, температура вночі +4...+9 градусів, вдень +9...+14 градусів.

У Моршині короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +16...+18 градусів.

У Трускавці короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +15...+17 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +19...+21 градус.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +12...+18 градусів, вдень +24...+30 градусів, у Житомирській області +21...+26 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +25...+32 градуси, у Вінницькій області +21...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +27...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+19 градусів, вдень +25...+32 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +13...+18 градусів, вдень +24...+29 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +15...+17 градусів, вдень +26...+28 градусів.

29 травня в 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +18...+23 градуси; у Дніпрі біля Києва +20 градусів.

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