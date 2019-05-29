Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента

Президент Володимир Зеленський передав до Верховної Ради законопроект про імпічмент.\r\nПро це повідомив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук, передають Українські новини.\r\n"Президент України Володимир Зеленський, як і обіцяв у передвиборній кампанії, сьогодні передав до Верховної Ради проект закону України про особливу процедуру усунення Президента з поста (імпічмент)", - сказав він.\r\nСтефанчук додав, що Зеленський також надіслав звернення про розгляд законопроекту №7203 про зняття депутатської недоторканності.\r\nНа сьогодні законопроект не вказано на сайті парламенту.\r\nСтефанчук зазначив, що в Раді немає проекту про імпічмент як окремої процедури.\r\nПолітик зазначив, що команда Президента розробляє проекти про введення покарання за неперсональне голосування, прогули депутатів, голосування за проекти в разі наявності конфлікту інтересів у депутатів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, експерт команди кандидата в Президенти Володимира Зеленського з правоохоронно сфери Денис Монастирський вважає першочерговими законопроекти про імпічмент Президента і про тимчасову слідчу комісію парламенту.\r\nРаніше серед законодавчих ініціатив кандидат у Президенти Зеленський назвав закон про імпічмент Президента.\r\nТакож Зеленський пообіцяв позбавити депутатів, Президента і суддів недоторканності.