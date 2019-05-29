підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.05 29.7
˟
29 травня 2019, середа, 14:52 581
Президент 2019-05-29T14:58:41+03:00
Українські Новини
Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента

Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента

Мітинг за імпічмент.
Мітинг за імпічмент.

Президент Володимир Зеленський передав до Верховної Ради законопроект про імпічмент.

Про це повідомив представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук, передають Українські новини.

"Президент України Володимир Зеленський, як і обіцяв у передвиборній кампанії, сьогодні передав до Верховної Ради проект закону України про особливу процедуру усунення Президента з поста (імпічмент)", - сказав він.

Стефанчук додав, що Зеленський також надіслав звернення про розгляд законопроекту №7203 про зняття депутатської недоторканності.

На сьогодні законопроект не вказано на сайті парламенту.

Стефанчук зазначив, що в Раді немає проекту про імпічмент як окремої процедури.

Політик зазначив, що команда Президента розробляє проекти про введення покарання за неперсональне голосування, прогули депутатів, голосування за проекти в разі наявності конфлікту інтересів у депутатів.

Як повідомляли Українські Новини, експерт команди кандидата в Президенти Володимира Зеленського з правоохоронно сфери Денис Монастирський вважає першочерговими законопроекти про імпічмент Президента і про тимчасову слідчу комісію парламенту.

Раніше серед законодавчих ініціатив кандидат у Президенти Зеленський назвав закон про імпічмент Президента.

Також Зеленський пообіцяв позбавити депутатів, Президента і суддів недоторканності.

Більше новин про: Верховная Рада Депутатська недоторканність Володимир Зеленський Зняття недоторканності Імпічмент Закон про імпічмент

Архів
Новини
Позачерговість парламентських виборів може стати "чинником успіху" партії мерів, - Бєлашко 17:20
В українській політиці потрібні люди, які усвідомлюють небезпеку РФ, – Портников 17:20
В Одесі водоканал тисне на бізнес за допомогою штрафів за стічні води, – ЗМІ 16:33
Грози з градом, шквали і спека: у четвер в Україні буде контрастна погода 16:28
Через Супрун Деркач подав позов до Європейського суду з прав людини 16:24
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії 14:25
Кияни збирають голоси під петицією проти закриття дитячої лікарні №7 19:53
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ 10:40
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Данилюк призначений секретарем РНБО 16:23
Представник Зеленського в Раді розповів про пріоритетні законопроекти 08:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok