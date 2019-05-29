Вчора, 28 травня, в соцмережі Facebook з'явилося фото автомобіля прес-служби поліції, повністю обладнаний проблисковими маячками для зупинки руху і безперешкодного проїзду. Фото опублікувала Євгенія Моторевськаяна своїй сторінці в Facebook.

У коментарях під фото люди питають, куди ж так поспішати прес-служби поліції і навіщо цьому відомству потрібні проблискові маячки. А ще припустили, що це в прес-службі потрібно для того, що терміново дати коментар і ще - дуже хочуть подивитися на автомобіль бухгалтерії.

Як повідомляли Українські Новини, тим часом в Нацполіції розповіли, скільки автомобілів розбили патрульні за 4 роки.

А ось раніше 24 квітня Рахункова палата України повідомила про 1 916 ДТП за участю автомобілів патрульної поліції, що сталися в 2016-2017 роках.