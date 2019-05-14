В Нацполиции рассказали, сколько автомобилей разбили патрульные за 4 года

Полиция разбила 1,3 тыс. служебных автомобилей. Об этом журналистам сказал начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что с начала функционирования полиции было закуплено 2,5 тыс. автомобилей, в текущем году планируется закупить еще 500 штук.

"За 4 года было разбито 1 300 единиц", - сообщил Жуков.

При этом большинство разбитых в ДТП машин - это японские Toyota Prius.

Количество разбитых Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 20 штук.

Кроме того, в текущем году в ДТП пострадали около 20 полицейских.

Как сообщали Українськi Новини, патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице.

Ранее патрульное авто в Киеве врезалось в электроопору, пострадала полицейская.