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14 мая 2019, вторник, 13:15 1020
Силовые структуры 2019-05-14T13:15:09+03:00
Українські Новини
В Нацполиции рассказали, сколько автомобилей разбили патрульные за 4 года

В Нацполиции рассказали, сколько автомобилей разбили патрульные за 4 года

Авто полиции. Toyota. Фото: infokava.com
Авто полиции. Toyota. Фото: infokava.com

Полиция разбила 1,3 тыс. служебных автомобилей. Об этом журналистам сказал начальник Департамента патрульной службы Нацполиции Евгений Жуков, передают Українськi Новини.

Он сообщил, что с начала функционирования полиции было закуплено 2,5 тыс. автомобилей, в текущем году планируется закупить еще 500 штук.

"За 4 года было разбито 1 300 единиц", - сообщил Жуков.

При этом большинство разбитых в ДТП машин - это японские Toyota Prius.

Количество разбитых Mitsubishi Outlander PHEV составляет около 20 штук.

Кроме того, в текущем году в ДТП пострадали около 20 полицейских.

Как сообщали Українськi Новини, патрульная машина врезалась в BMW на мосту в Киеве: трое мужчин в больнице.

Ранее патрульное авто в Киеве врезалось в электроопору, пострадала полицейская.

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