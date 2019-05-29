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29 травня 2019, середа, 13:19 16
Події 2019-05-29T14:15:01+03:00
Українські Новини
Пожежу на кораблі "Кузні" загасили, обійшлося без жертв

Пожежу на кораблі "Кузні" загасили, обійшлося без жертв

Пожежа на заводі
Пожежа на заводі "Кузня на Рибальському". Фото: Інформатор

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу, яка виникла на кораблі на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.

Пожежа виникла за адресою вул. Електриків, 29-А о 9:24.

На місце події негайно були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

Після прибуття пожежників було встановлено, що горить трюм в пришвартованому кораблі на площі 100 кв. м.

О 10:33 пожежу було локалізовано, об 11:09 ліквідовано.

Попередньо на кораблі проводилися зварювальні роботи.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 осіб особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з'ясовується.

На заводі спалахнув корабель. Фото: ІнформаторНа заводі спалахнув корабель. Фото: Інформатор

Як повідомляли Українські Новини, завод "Кузня на Рибальському" належав Петру Порошенку, але екс-Президент продав його бізнесменові Сергію Тігіпку у листопаді 2018.

Перед продажем Порошенко вивів із заводу нерухомість.

Тим часом "Кузня на Рибальському" отримала 75,2 млн гривень за участь в будівництві Подільського мосту.

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