Пожежу на кораблі "Кузні" загасили, обійшлося без жертв

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу, яка виникла на кораблі на суднобудівному заводі "Кузня на Рибальському" в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, передають Українські Новини.\r\nПожежа виникла за адресою вул. Електриків, 29-А о 9:24.\r\nНа місце події негайно були направлені найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.\r\nПісля прибуття пожежників було встановлено, що горить трюм в пришвартованому кораблі на площі 100 кв. м.\r\nО 10:33 пожежу було локалізовано, об 11:09 ліквідовано.\r\nПопередньо на кораблі проводилися зварювальні роботи.\r\nДо гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 20 осіб особового складу Київського гарнізону.\r\nЗагиблих та травмованих немає.\r\nПричина виникнення пожежі з'ясовується.\r\n\r\nНа заводі спалахнув корабель. Фото: Інформатор\r\nЯк повідомляли Українські Новини, завод "Кузня на Рибальському" належав Петру Порошенку, але екс-Президент продав його бізнесменові Сергію Тігіпку у листопаді 2018.\r\nПеред продажем Порошенко вивів із заводу нерухомість.\r\nТим часом "Кузня на Рибальському" отримала 75,2 млн гривень за участь в будівництві Подільського мосту.